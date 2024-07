“I dati sono il nuovo petrolio”. Hai già sentito questa frase? Probabilmente sì. In caso contrario, devi sapere che dietro alle decine di telefonate e messaggi spam che ricevi al giorno, ci sono i dati. I tuoi dati, che hai ceduto involontariamente l’ultima volta che hai aperto un sito web accettando i cookie, oppure quando hai acquistato un servizio o un prodotto mettendo un segno di spunta accanto ai termini d’utilizzo.

Per uscirne, devi fare in modo che questi dati non siano più a disposizione delle società di terze parti che ne sono entrate in possesso. E per farlo, il servizio più efficace è Incogni (sviluppato dagli stessi creatori di Surfshark, una delle migliori VPN del settore), attraverso cui è possibile rimuovere le proprie informazioni personali dai database dei broker di dati, aziende che vivono proprio grazie al “nuovo petrolio”. Con l’ultima offerta in corso, Incogni è in promo a 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come dire addio a chiamate indesiderate e messaggi spam con Incogni

Il primo passo da compiere è attivare Incogni, in seguito bisogna indicare i dati che si vogliono rimuovere dal web. Fatto questo, il software entrerà in contatto con i data broker presenti nel suo elenco, chiedendo la cancellazione dei dati in loro possesso.

Incogni continuerà poi a monitorare che questi dati non rientrino in possesso delle società appena menzionate, monitoraggio che andrà avanti per settimane/mesi. Un servizio, quest’ultimo, che segna la differenza tra un software gratuito (quasi sempre inefficace) e uno a pagamento.

Il piano di 12 mesi è in offerta a 6,99 euro al mese anziché 13,98 euro. Qualora il servizio non soddisfi le aspettative, si può richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.