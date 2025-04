Norton 360 Advanced ti protegge dal dark web, a soli 3,33€/mese

Se desideri una protezione avanzata per i tuoi dati sensibili e la tua privacy online, Norton 360 Advanced è la soluzione ideale. Questo strumento, tra le varie funzionalità, protegge dai pericoli del dark web.

Attualmente, puoi approfittare di una straordinaria offerta che ti consente di ottenere questo potente strumento di sicurezza a soli 3,33€ al mese per un anno, grazie a uno sconto del 70%. Ma andiamo a scoprire più approfonditamente cosa è in grado di fare.

Protezione dal dark web e non solo: tutti i vantaggi di Norton 360 Advanced

Una delle caratteristiche più avanzate di Norton 360 Advanced è la protezione contro il dark web. Con il monitoraggio attivo del dark web, Norton esamina costantemente se le tue informazioni personali, come indirizzi email, numeri di carte di credito o altre credenziali sensibili, sono state compromesse e vendute a criminali sul dark web. Se vengono rilevate minacce, riceverai notifiche tempestive, permettendoti di agire prontamente per proteggere la tua sicurezza.

Oltre a questa importante funzionalità, Norton 360 Advanced offre una serie di strumenti di sicurezza completi per la protezione della tua vita digitale. Il pacchetto include un antivirus potente, che difende i tuoi dispositivi da virus, malware e ransomware. Con scansioni in tempo reale, Norton garantisce che file, app e siti web siano sicuri da usare e che non contengano minacce nascoste.

Inoltre, Norton 360 Advanced offre una VPN che cripta la tua connessione Internet e ti consente di navigare in modo sicuro, proteggendo la tua privacy anche su reti Wi-Fi pubbliche. Norton SafeCam, un’altra funzionalità inclusa, impedisce a malintenzionati di accedere alla tua webcam, mentre il parental control aiuta a proteggere i bambini online, monitorando e limitando l’accesso ai contenuti inappropriati.

L’offerta include anche un gestore delle password sicuro, che memorizza e gestisce tutte le tue credenziali online in modo sicuro e senza stress. La protezione del cloud ti consente di fare backup automatici dei tuoi file importanti, così che tu possa sempre recuperare i tuoi dati in caso di problemi o attacchi informatici.

Con il piano annuale a soli 3,33€ al mese, Norton 360 Advanced rappresenta una delle soluzioni più complete e convenienti per proteggere la tua sicurezza online. Non perdere questa offerta e inizia subito a proteggere i tuoi dispositivi e la tua identità digitale. Visita il sito ufficiale di Norton per attivare l’offerta e godere di una protezione avanzata a un prezzo imbattibile.