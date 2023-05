Addio a WhatsApp su 49 dispositivi: ecco quali

Whatsapp, l’app di messaggistica più usata al mondo, non funzionerà più su 49 dispositivi tra iPhone e smartphone Android, dal 31 Dicembre 2023.

Quali sono i dispositivi che non supporteranno più WhatsApp

I dispositivi che non potranno più usare WhatsApp dal prossimo anno sono quelli che usano le seguenti versioni dei sistemi operativi:

• Android 4.0.4 o precedenti

• iOS 10 o precedenti

Si tratta di modelli ormai obsoleti o non più supportati dai rispettivi produttori, che non soddisfano i requisiti minimi richiesti da WhatsApp per garantire la sicurezza e la funzionalità del servizio. Tra i dispositivi interessati da questa decisione ci sono gli iPhone 5 ed iPhone 5c di Apple, che non possono più aggiornare il sistema operativo iOS oltre la versione 10.3.4. Ma anche smartphone di marche come Samsung, LG, ZTE, Huawei, Sony e altri.

L’elenco completo dei dispositivi che non supporteranno più WhatsApp dal 31 Dicembre 2023:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Cosa fare se lo smartphone non supporta più Whatsapp

Per chi possiede uno smartphone tra quelli che non potranno più usare WhatsApp dal prossimo anno, purtroppo le opzioni sono due: cambiare dispositivo con uno più recente e compatibile con l’app, o cercare un’alternativa a WhatsApp per continuare a comunicare con i contatti.

Per cercare un’alternativa a WhatsApp, sono presenti altre app di messaggistica che offrono funzioni simili o superiori a quelle di WhatsApp, come Telegram, Signal, Viber o Messenger. Queste app sono disponibili sia per iPhone che per Android, e spesso richiedono requisiti minimi inferiori a quelli di WhatsApp.

Essenziale eseguire un backup delle chat di WhatsApp prima del 31 Dicembre 2023, per non perdere le conversazioni e i media.