Addio ai problemi di spazio: con il cloud a vita di pCloud è tutto più facile

Per eliminare i problemi di spazio di archiviazione su smartphone, tablet, computer e altri dispositivi è possibile affidarsi alle soluzioni di cloud storage a vita, in modo da non dover fare i conti con i costi ricorrenti tipici degli abbonamenti, che richiedono un canone mensile oppure annuale per l’accesso a uno spazio cloud.

Puntando sul cloud a vita, invece, è possibile acquistare uno spazio cloud, con un pagamento una tantum, scegliendo la versione giusta in base alle proprie necessità. Il provider di riferimento per il settore del cloud “lifetime” è, senza dubbio, pCloud che mette a disposizione blocchi da 500 GB, 2 TB e 10 TB di spazio cloud a vita da acquistare, a partire da 199 euro una tantum.

Per accedere subito alle offerte è sufficiente visitare il sito ufficiale di pCloud, tramite il box qui di sotto.

Cloud a vita: eliminare i problemi di spazio è facile con pCloud

pCloud mette a disposizione tre opzioni per il cloud a vita. Gli utenti possono scegliere tra:

500 GB al costo di 199 euro

al costo di 2 TB al costo di 399 euro

al costo di 10 TB al costo di 1.190 euro

C’è sempre la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Tutte le versioni di pCloud non prevedono costi ricorrenti, come invece avviene con gli abbonamenti. Basta scegliere il piano giusto, in base alle proprie esigenze, e iniziare a sfruttare il cloud a vita, con la possibilità di archiviare tutti i propri dati, le foto e i video in totale sicurezza.

Con pCloud è possibile sfruttare i vantaggi della crittografia dei dati oltre che di una sincronizzazione automatica tra i propri dispositivi e molti altri vantaggi. Per verificare le opzioni disponibili e le caratteristiche del servizio è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto da cui è anche possibile attivare il piano desiderato.