Addio backup ai illimitati di WhatsApp su Android

Chi usa WhatsApp su Android, deve prepararsi a una novità che potrebbe non piacergli… Da dicembre, infatti, i backup delle conversazioni su Google Drive non saranno più gratuiti. In un thread, Google ha annunciato che i backup di WhatsApp su Android saranno conteggiati nello spazio di archiviazione del proprio account Google, che ha un limite di 15 GB. Se si supera questo limite, si dovrà pagare per avere più spazio.

Questa novità riguarda solo gli utenti di WhatsApp su Android, che finora potevano salvare i backup delle chat su Google Drive senza “erodere! lo spazio del loro account Google. Gli utenti di WhatsApp su iPhone, invece, salvano i backup su iCloud, che ha sempre avuto un limite di 5 GB gratuiti.

Cosa cambia per i backup di WhatsApp su Android

Per evitare di perdere i propri backup, quindi, si dovrà aggiornare WhatsApp alla versione più recente e fare un backup su Google Drive prima del 1° dicembre 2023. In alternativa, è possibile esportare le chat in formato testo o multimediale e salvarle sul proprio dispositivo o su un altro servizio di cloud.

WhatsApp ha spiegato che questo cambiamento è dovuto alla fine di un accordo con Google, che era stato stipulato nel 2018. L’accordo prevedeva che i backup di WhatsApp su Android non fossero inclusi nel conteggio dello spazio di Google Drive. Ora, invece, i backup di WhatsApp saranno trattati come qualsiasi altro file su Google Drive.

Le alternative

Questa novità potrebbe spingere molti utenti a cercare alternative a WhatsApp, come Telegram o Signal, che offrono backup illimitati e gratuiti. Oppure, potrebbe convincerli a sottoscrivere un abbonamento a Google One, il servizio di Google che offre spazio di archiviazione extra a partire da 1,99 euro al mese.

Google One, infatti, è un servizio che permette di avere più spazio di archiviazione online per i dati, come le email, le foto e i documenti. È possibile scegliere tra diversi piani di abbonamento a partire da 100 GB fino a 30 TB, a seconda delle proprie esigenze.

Google One non è solo spazio di archiviazione: è anche un modo per ottenere dei vantaggi extra, come la VPN per proteggere la connessione, il monitoraggio del dark web per controllare se le tue informazioni personali sono state esposte, i crediti da spendere su Google Play, le funzionalità di modifica avanzate in Google Foto e molto altro.

Inoltre, con Google One si può condividere il proprio piano di archiviazione e i relativi vantaggi con un massimo di 5 persone, creando un gruppo Famiglia. Così, è possibile risparmiare e usufruire dei servizi di Google insieme ai propri familiari e amici. Infine, si ha la possibilità di contattare degli esperti Google in caso di problemi o dubbi su qualsiasi prodotto o servizio Google.