WhatsApp: Passkey in dirittura d'arrivo su iPhone

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando per integrare il supporto per le Passkey nell’app per iPhone. La novità emerge dall’analisi dell’ultima versione beta per iOS.

WhatsApp: supporto per le Passkey in lavorazione su iOS

Al momento non è ancora chiaro quando il supporto verrà effettivamente abilitato, ma una funzione simile è disponibile da inizio mese su Android.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, le Passkey permettono di accedere ad app e siti Web sostituendo le password impiegate per il login.

Sono più sicure delle password, perché sono generate in maniera unica per ogni account dal proprio dispositivo e sono meno vulnerabili per i tentativi di phishing. Al pari delle password, le Passkey sono protette tramite crittografia.

Nel caso specifico di iOS, le Passkey sono supportate da iOS 16 in poi. Inoltre, funzionano su tutti i dispositivi su cui è stato eseguito l’accesso con lo stesso ID Apple. Vengono archiviate sul portachiavi iCloud, dove non possono essere visualizzate da nessuno, neppure da Apple.

Passkey a parte, WhatsApp sta lavorando anche all’implementazone di altre nuove funzioni, in special modo quelle basate sull’AI che fa tanto gola alle società tech. Sono infatti in sperimentazione la feature che consente di usare gli adesivi AI, per creare sticker personalizzati che rappresentano al meglio ciò che si pensa o si scrive, le chat AI, per ricevere i pareri di personaggi creati da Meta che esprimono il loro punto di vista, e la generazioni di immagini fotorealistiche per rappresentare un’idea, un luogo o una persona digitando il prompt dedicato.