Addio a un canale del digitale terrestre

Sono ore concitate per il digitale terrestre che continua a essere protagonista di modifiche e aggiornamenti importanti. In questo momento, accendendo il televisore, molti utenti non stanno più trovando un canale radiotelevisivo nazionale che fa parte del MUX RAI B. Una situazione che potrebbe spaventare.

Effettivamente questo canale, che a molti non sta più comparendo all’interno della lista dei canali del proprio apparecchio, è stato cancellato. La buona notizia è che la piattaforma ha eliminato solo il duplicato di questa emittente. Stiamo parlando di SAN MARINO RTV HD, sintonizzabile ufficialmente sulla LCN 550.

Se durante la ricerca automatica dei canali del digitale terrestre, per un motivo o per un altro, è stato confermato il suo duplicato è probabile che l’utente non trovi più nulla alla numerazione automatica assegnata a questo canale. Infatti, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, è stata eliminata la copia disponibile anche alla LCN 831.

Può anche darsi che alcuni utenti fossero abituati a seguirne le programmazioni trasmesse direttamente dalla LCN 831 e ora, spaventati, hanno pensato a un problema tecnico o a un addio improvviso. Al contrario, SAN MARINO RTV HD continua a essere disponibile e sintonizzabile alla LCN 550 del MUX RAI B.

Digitale Terrestre: come si è aggiornato il MUX RAI B

Il MUX RAI B si è aggiornato apportando una modifica alla lista dei canali del digitale terrestre su tutti gli apparecchi in Italia. Ecco come si è aggiornato il multiplex nazionale in questione durante le ultime ore.

Rai 4 HD (LCN 21)

Rai Premium HD (LCN 25)

Rai News 24 HD (LCN 48)

Rai Storia HD (LCN 54)

Rai Scuola HD (LCN 57)

Rai 4K Test (LCN 100)

Rai Play (LCN 201)

Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)

Rai Play Sound (LCN 203)

Rai 1 HD (provvisorio) (LCN 501)

Rai 2 HD (provvisorio) (LCN 502)

Rai 3 HD (provvisorio) (LCN 503)

Rai 5 HD (LCN 523)

Rai Movie HD (LCN 524)

Rai Gulp HD (LCN 542)

Rai YoYo HD (LCN 543)

RTV San Marino (LCN 550)

Rai Sport HD (LCN 558)

Ti ricordiamo che SAN MARINO RTV HD è uno di quei canali che viene trasmesso solamente attraverso il nuovo standard DVB-T2. Perciò devi avere un televisore o un decoder compatibile con la più recente tecnologia trasmissiva per riceverlo.