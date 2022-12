Addio Canone Rai? Con questa soluzione smart si può ed è legale

Pagare il Canone Rai ti sta pesando e non sai come eliminarlo dalla tua vita? Questa soluzione ti piacerà perché non solo è pratica ed efficace, ma è anche completamente legale. La trovi su Amazon. Si tratta del Samsung Smart Monitor M5 Flat da 27 pollici. Questa piattaforma Smart ti garantisce tutto lo streaming che vuoi, anche dei canali in chiaro, ma senza sintonizzatore TV.

Quest’ultimo è il motivo per cui devi pagare il Canone Rai. Eliminando qualsiasi televisore o decoder da casa tua e acquistando questo monitor smart a soli 189 euro, invece di 329 euro, potrai inviare la richiesta di esenzione dal Canone TV. Tra l’altro, puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 37,98 euro al mese. Tutto questo solo su Amazon.

Canone Rai: stop alla tassa con il Samsung Smart Monitor M5

Puoi fermare il pagamento del Canone Rai rientrando in una delle due categorie compatibili all’esenzione. Liberati da qualsiasi apparecchio con sintonizzatore TV e acquista il Samsung Smart Monitor M5 a soli 189 euro. Questo prodotto spettacolare, ora a un prezzo vantaggioso, ti farà risparmiare 90 euro l’anno. Un’offerta alla quale non puoi dire di no.

Mettilo nel carrello a 189 euro, invece di 329 euro, e salva 140 euro dal tuo portafoglio. Però fai attenzione perché per accedere a questa promozione vantaggiosa devi essere un cliente abbonato Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.