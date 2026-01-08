Addio Office (Microsoft 365 Copilot)? Facciamo chiarezza

Il gruppo di Redmond si è visto costretto a smentire in via ufficiale il possibile abbandono del brand Office in favore di Microsoft 365 Copilot. Non è previsto un cambio di nome per il pacchetto che include applicazioni come Word, Excel e PowerPoint, almeno per il momento. Il chiarimento si è reso necessario per mettere a tacere le ipotesi circolate online negli ultimi giorni.

Office non diventerà Microsoft 365 Copilot

I dubbi sollevati sono da considerare più che legittimi. Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, sulla homepage del sito ufficiale office.com si legge ancora quanto segue: L’app Microsoft 365 Copilot (in precedenza Office) ti consente di creare, condividere e collaborare, in un’unica posizione con le tue app preferite, ora anche Copilot . Da lì all’equivoco il passo è breve.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Gareth Oystyk (senior director of marketing), dichiarando quanto segue attraverso le pagine di The Verge. Lo riportiamo in forma tradotta.

Non abbiamo apportato modifiche recenti ai nomi delle nostre app di Office. Word, Excel e PowerPoint, le app di Office all’interno della suite di produttività Microsoft 365, rimangono invariate. A novembre 2022, abbiamo rinominato solo l’app “hub” di Office per eeb e dispositivi mobili in Microsoft 365. A gennaio 2025, l’abbiamo aggiornata in app Microsoft 365 Copilot per riflettere il suo ruolo nell’unire le esperienze di produttività di Copilot e Microsoft 365, in un’unica posizione.

Office rimarrà in circolazione, trascorsi ormai quasi 38 anni dal suo debutto. La prima versione fu annunciata da Bill Gates nell’ormai lontano 1988. Conteneva già i tre software che ancora oggi ne rappresentano il cuore pulsante ovvero Word, Excel e PowerPoint. Microsoft manderebbe la suite in pensione molto volentieri, ma sono ancora molti a preferire l’acquisto di una licenza perpetua al posto del rinnovo di un abbonamento mensile come richiesto per la sottoscrizione del servizio 365, soprattutto in ambito professionale.