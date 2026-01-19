Addio smartphone ASUS: niente più Zenfone e ROG Phone

Niente più smartphone per ASUS, il marchio taiwanese esce dal mercato. La conferma è stata affidata dal presidente Jonney Shih alla testata locale INSIDE: ASUS non lancerà più nuovi modelli di telefoni cellulari in futuro . Breve e conciso, senza lasciar spazio a interpretazioni.

ASUS esce dal mercato smartphone

Gli ultimi due modelli presentati sono lo Zenfone 12 Ultra (nell’immagine di apertura) e il ROG Phone 9 FE, entrambi arrivati nel febbraio scorso. Quest’ultimo fa parte della gamma Republic of Gamers dedicata al gaming. Per il brand si tratta di un addio definitivo? Non esattamente.

Nel suo intervento, Shih parla di uno stato di osservazione indefinita del mercato. Un’espressione piuttosto curiosa, che possiamo interpretare come vedremo cosa accadrà in futuro, per il momento facciamo un passo indietro . Con tutta probabilità, la ragione è da ricercare nel market share non soddisfacente raggiunto dai dispositivi lanciati e con la volontà di indirizzare le risorse altrove. ASUS non compare nemmeno tra i principali produttori elencati da StatCounter, non è un segreto che le vendite siano piuttosto contenute.

Per quanto riguarda invece assistenza e supporto per i modelli già in commercio, l’azienda continuerà a garantirli a chi li ha acquistati. Non dovrebbero dunque sorgere problemi per quanto riguarda riparazioni e aggiornamenti, almeno finché saranno in garanzia.

Focus e risorse sull’AI fisica

Provate a indovinare a quale settore saranno destinate le risorse di ricerca e sviluppo a disposizione di ASUS? Esatto, a quello dell’intelligenza artificiale, in linea con il trend del momento.

Più nel dettaglio, Shih fa riferimento al concetto di AI fisica, termine che indica prodotti come gli occhiali smart e i robot. È dunque lecito immaginare che già entro il 2026 vedremo arrivare nuovi indossabili del marchio, forse le evoluzioni dei modelli AirVision M1 e ROG XREAL 1R (quest’ultimo per il gaming) avvistati nel corso dell’ultimo anno.