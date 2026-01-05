 ASUS ROG XREAL 1R: occhiali AR per il gaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ASUS ROG XREAL 1R: occhiali AR per il gaming

Gli ASUS ROG XREAL R1 sono occhiali AR con schermi micro OLED (1080p a 240 Hz) per il gaming che possono essere collegati a PC e ROG Ally.
ASUS ROG XREAL 1R: occhiali AR per il gaming
Tecnologia Mobile
Gli ASUS ROG XREAL R1 sono occhiali AR con schermi micro OLED (1080p a 240 Hz) per il gaming che possono essere collegati a PC e ROG Ally.

ASUS ha svelato i nuovi ROG XREAL R1. Sono occhiali AR dedicati al gaming che possono essere collegati al PC o alla console ROG Ally per offrire un’esperienza più immersiva. Come si deduce dal nome sono stati realizzati dalla stessa azienda che ha annunciato gli XREAL 1S. Arriveranno sul mercato entro il primo semestre. Il prezzo non è stato comunicato.

Descrizione degli ASUS ROG XREAL R1

Gli ASUS ROG XREAL R1 sono i primi occhiali AR al mondo con display micro OLED a risoluzione 1080p e refresh rate di 240 Hz. L’angolo di visione è 57 gradi. L’utente vedrà davanti agli occhi l’equivalente di uno schermo da 171 pollici.

ROG XREAL R1 mostra uno schermo virtuale che si muove a ogni movimento della testa, mantenendo i contenuti in primo piano. È possibile però attivare la modalità Anchor che mantiene fissa la posizione dello schermo virtuale. L’utente può quindi guardare il mondo reale attraverso le lenti. Queste ultime sono elettrocromiche. Il livello di trasparenza viene scelto automaticamente oppure può essere impostato manualmente.

Gli occhiali integrano altoparlanti Bose che offrono un audio tridimensionale. Il collegamento al PC o alla console ROG Ally avviene tramite il ROG Control Dock. Sono presenti due porte HDMI 2.0 e una porta DisplatPort 1.4. Eventualmente è possibile il collegamento diretto con la console portatile tramite cavo USB Type-C.

Gli occhiali pesano solo 91 grammi. Nel corso delle prossime settimane verranno comunicate informazioni su disponibilità e prezzo.

Pubblicato il 5 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Flop Vision Pro: Apple taglia la produzione

Flop Vision Pro: Apple taglia la produzione
Smetti di cercare: abbiamo trovato il Pixel 9a al prezzo più basso di sempre

Smetti di cercare: abbiamo trovato il Pixel 9a al prezzo più basso di sempre
XREAL 1S: nuovi occhiali AR economici al CES 2026

XREAL 1S: nuovi occhiali AR economici al CES 2026
MC03 di Punkt, il telefono che protegge davvero i dati

MC03 di Punkt, il telefono che protegge davvero i dati
Flop Vision Pro: Apple taglia la produzione

Flop Vision Pro: Apple taglia la produzione
Smetti di cercare: abbiamo trovato il Pixel 9a al prezzo più basso di sempre

Smetti di cercare: abbiamo trovato il Pixel 9a al prezzo più basso di sempre
XREAL 1S: nuovi occhiali AR economici al CES 2026

XREAL 1S: nuovi occhiali AR economici al CES 2026
MC03 di Punkt, il telefono che protegge davvero i dati

MC03 di Punkt, il telefono che protegge davvero i dati
Luca Colantuoni
Pubblicato il
5 gen 2026
Link copiato negli appunti