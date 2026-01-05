ASUS ROG XREAL 1R: occhiali AR per il gaming

ASUS ha svelato i nuovi ROG XREAL R1. Sono occhiali AR dedicati al gaming che possono essere collegati al PC o alla console ROG Ally per offrire un’esperienza più immersiva. Come si deduce dal nome sono stati realizzati dalla stessa azienda che ha annunciato gli XREAL 1S. Arriveranno sul mercato entro il primo semestre. Il prezzo non è stato comunicato.

Descrizione degli ASUS ROG XREAL R1

Gli ASUS ROG XREAL R1 sono i primi occhiali AR al mondo con display micro OLED a risoluzione 1080p e refresh rate di 240 Hz. L’angolo di visione è 57 gradi. L’utente vedrà davanti agli occhi l’equivalente di uno schermo da 171 pollici.

ROG XREAL R1 mostra uno schermo virtuale che si muove a ogni movimento della testa, mantenendo i contenuti in primo piano. È possibile però attivare la modalità Anchor che mantiene fissa la posizione dello schermo virtuale. L’utente può quindi guardare il mondo reale attraverso le lenti. Queste ultime sono elettrocromiche. Il livello di trasparenza viene scelto automaticamente oppure può essere impostato manualmente.

Gli occhiali integrano altoparlanti Bose che offrono un audio tridimensionale. Il collegamento al PC o alla console ROG Ally avviene tramite il ROG Control Dock. Sono presenti due porte HDMI 2.0 e una porta DisplatPort 1.4. Eventualmente è possibile il collegamento diretto con la console portatile tramite cavo USB Type-C.

Gli occhiali pesano solo 91 grammi. Nel corso delle prossime settimane verranno comunicate informazioni su disponibilità e prezzo.