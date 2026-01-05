XREAL 1S: nuovi occhiali AR economici al CES 2026

L’azienda di San Francisco ha svelato al CES 2026 di Las Vegas i nuovi occhiali AR XREAL 1S. Sono in pratica la versione aggiornata degli XREAL One annunciati nel 2024. Non sono standalone, ma devono essere collegati ad un dispositivo (smartphone, tablet, PC, console) tramite porta USB Type-C. Possono essere già ordinati anche in Italia.

XREAL 1S: specifiche degli occhiali AR

Gli XREAL 1S hanno specifiche leggermente migliori dei precedenti XREAL One. I due piccoli display micro OLED di Sony hanno risoluzione a 1200p, rapporto di aspetto 16:10, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 700 nits e angolo di visione di 52 gradi. A titolo di confronto, i display del modello One avevano risoluzione a 1080p, rapporto di aspetto 16:9, luminosità fino a 600 nits e angolo di visione di 50 gradi.

Dopo aver collegato gli occhiali al dispositivo esterno, gli utenti possono vedere i contenuti davanti agli occhi come se guardassero uno schermo da 500 pollici. XREAL ha ottenuto diverse certificazioni TÜV Rheinland, tra cui quelle che indicano l’assenza di sfarfallii e la bassa emissione di luce blu.

Grazie alla tecnologia elettrocromica è possibile regolare la trasparenza delle lenti (automatica o manuale). All’interno degli occhiali c’è XREAL X1, definito come il primo coprocessore spaziale AR al mondo. Sono inoltre presenti microfoni con cancellazione del rumore e altoparlanti Bose.

Un’altra novità degli XREAL 1S è la funzionalità che permette di convertire in 3D i contenuti 2D, tra cui film, giochi e foto, grazie al chip X1. La stessa funzionalità è disponibile per gli XREAL One Pro tramite aggiornamento software. Gli occhiali pesano solo 82 grammi, quindi possono essere indossati a lungo senza fastidio.

Il prezzo è 499,00 euro. Possono essere ordinati sullo shop ufficiale. Gli altri due modelli disponibili in Italia sono XREAL One Pro (689,00 euro) e XREAL Air 2 Ultra (799,00 euro).