Addio VPN per pagare meno su YouTube Premium, è ufficiale

YouTube ha recentemente adottato una linea dura nei confronti degli abbonati Premium che tentano di sfruttare le reti private virtuali (VPN) per accedere a prezzi di abbonamento più vantaggiosi in altri Paesi. Questa mossa ha suscitato frustrazione tra alcuni utenti, che si sono rivolti a Reddit per esprimere il loro disappunto dopo che i loro piani Premium sono stati annullati.

Le VPN: uno strumento versatile con potenziali usi impropri

Le VPN sono comunemente utilizzate per proteggere la privacy degli utenti e prevenire gli attacchi informatici, consentendo di nascondere l’indirizzo IP di un utente e di associarlo a una specifica posizione geografica. Tuttavia, questa funzionalità può essere sfruttata anche per apparire come se si avesse sede in un Paese diverso, dove i prezzi di YouTube Premium potrebbero essere più convenienti.

YouTube conferma la capacità di rilevare l’uso improprio delle VPN

Un portavoce di YouTube ha confermato che l’azienda dispone di sistemi in grado di determinare il Paese di provenienza degli utenti e di rilevare quando un abbonato mente sul paese di iscrizione. In tali casi, il sistema richiede all’utente di aggiornare i dati di fatturazione al suo attuale paese di residenza.

Cancellazioni degli abbonamenti Premium per violazione delle regole

Sebbene YouTube abbia rifiutato di commentare direttamente le cancellazioni, un agente dell’assistenza di Google ha dichiarato a PCMag che l’azienda ha recentemente avviato la cancellazione degli abbonamenti Premium per gli account identificati con informazioni falsificate sul paese di iscrizione. Gli utenti che violano questa regola riceveranno un’e-mail e una notifica in-app per informarli della cancellazione del loro piano.

Questo presunto giro di vite arriva un anno dopo che YouTube ha aumentato i prezzi per gli abbonati, non solo statunitensi, dove il costo dell’abbonamento Premium è passato da 12 a 14 dollari al mese. L’aumento dei prezzi potrebbe aver spinto alcuni utenti a cercare modi alternativi per accedere a tariffe di abbonamento più convenienti, anche se questo viola le regole di YouTube.