Addio a Windows Mail e Calendar a fine anno

L’annuncio ufficiale dell’addio all’app Mail e Calendar (Posta e Calendario in italiano) era noto dal mese di luglio. Microsoft ha ora comunicato la data esatta. Il supporto terminerà il 31 dicembre 2024. Dal 1 gennaio 2025 sarà obbligatorio utilizzare la nuova app Outlook per Windows 11, disponibile per tutti dal 1 agosto 2024.

Addio a Posta e Calendario

Dopo molti anni di sviluppo, Microsoft ha rilasciato la versione finale della nuova app Outlook per Windows 11. Gli utenti possono già scegliere (opt-in) di usarla tramite un selettore visibile nell’interfaccia dell’app Posta e Calendario. Leggendo le recensioni sul Microsoft Store sembra evidente che l’app Outlook sia odiata da tutti o quasi perché ha un’interfaccia più confusionaria e supporta un numero inferiore di account.

Alcuni utenti scrivono che Microsoft forza l’installazione di Outlook. L’azienda di Redmond ha comunicato che il supporto per l’app Posta e Calendario terminerà il 31 dicembre 2024, quindi non sarà più possibile inviare e ricevere email. Si potranno solo esportare messaggi, eventi di calendario e contatti.

Se è già installata la nuova app Outlook è possibile tornare all’app Posta e Calendario per effettuare l’esportazione dei dati. Questa opzione verrà però rimossa in futuro.

La versione web-based di Outlook sostituirà anche la versione classica di Outlook. Gli utenti enterprise potranno usarla per altri 12 mesi, al termine dei quali verrà imposto l’uso della nuova app (inclusa negli abbonamenti Microsoft 365). La versione classica installata tramite licenza perpetua verrà supportata fino al 2029.