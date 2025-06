Adeguati alla NIS2 con NordLayer, la VPN per le aziende moderne

La nuova direttiva europea NIS2 impone anche alle PMI italiane l’adozione di soluzioni avanzate per la sicurezza informatica. Un cambiamento importante, che richiede interventi concreti in tempi rapidi.

Per supportare le imprese in questo passaggio, NordLayer – la versione business della nota NordVPN – è ora in promozione con uno sconto fino al 22% sui piani annuali. Il costo parte da 8$ al mese per utente, con 14 giorni di prova soddisfatti o rimborsati.

Come NordLayer aiuta le PMI a rispettare la direttiva NIS2

Dal 2025 in poi, tutte le aziende coinvolte devono adeguare le proprie strutture informatiche alla direttiva NIS2: aggiornamento dei dati entro luglio, obbligo di notifica degli incidenti informatici da gennaio 2026, piena conformità entro ottobre. Un percorso che richiede strumenti affidabili, e tra questi le VPN aziendali rivestono un ruolo centrale.

NordLayer è pensata per facilitare questo tipo di transizione, grazie a funzionalità specifiche per la protezione delle comunicazioni, la gestione dei dati sensibili e il lavoro da remoto. Utilizza il protocollo NordLynx, rapido e sicuro, e consente di configurare connessioni site-to-site tra sedi diverse, oltre a gateway privati per condividere risorse in sicurezza.

Non solo: con NordLayer si possono monitorare accessi e dispositivi, limitare le autorizzazioni, e proteggere l’intera rete aziendale da tentativi di intrusione o perdita di dati. Il tutto da una dashboard centralizzata, semplice da usare anche senza un team IT interno.

Grazie alla promo in corso, questa soluzione professionale è accessibile a condizioni vantaggiose. Un’occasione concreta per mettersi in regola con la NIS2 senza pesare troppo sul budget.