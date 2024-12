Adesivi contro Musk sulle auto Tesla, la protesta dei proprietari

Tesla, il gioiello delle auto elettriche, sta attraversando un momento di crisi. No, non è colpa delle loro macchine super tecnologiche. Il problema è proprio lui, Elon Musk, il grande capo che si è avvicinato (troppo) a Donald Trump. Del resto, che Musk potesse diventare il miglior amico di Trump l’avevamo predetto…

Tesla, adesivi contro Elon Musk sulle auto dei proprietari delusi… vanno a ruba!

E così, molti proprietari di Tesla si sono sentiti traditi. Come biasimarli? Hanno speso un patrimonio per guidare un’auto all’avanguardia e rispettosa dell’ambiente. E adesso si ritrovano associati a un tipo che appoggia apertamente Trump! Per esprimere il loro dissenso, hanno escogitato un metodo geniale: adesivi anti-Musk sulle loro amate Tesla.

Gli adesivi con slogan come “Amo la mia auto non il CEO” o “Ho comprato questa macchina prima che Elon impazzisse” stanno andando a ruba. Matt Hiller, un venditore delle Hawaii, non sa più dove sbattere la testa. Vende centinaia di pezzi al giorno! I proprietari di Tesla li usano per poter guidare a testa alta, senza rinnegare i propri valori.

L’industria automobilistica trema: le politiche di Trump fanno paura

Ma il malumore non riguarda solo Tesla. L’intera industria delle auto è in subbuglio per le politiche annunciate da Trump. I big del settore hanno addirittura scritto una lettera aperta al neo presidente per implorarlo di mantenere gli incentivi per le auto elettriche. Se salta il credito d’imposta di 7.500 dollari per gli acquirenti americani, sono guai seri. Anni di investimenti andrebbero in fumo!

Proprietari di Tesla pronti a vendere per protesta

Intanto, i proprietari di Tesla sono combattuti. Adorano le loro auto, ma non sopportano più di essere associati a Musk e alle sue simpatie per Trump. Alcuni stanno persino pensando di vendere la loro Tesla per protesta. Gli analisti, dal canto loro, temono ripercussioni sulle vendite. Con un governo ostile alle auto elettriche e un CEO così controverso, il futuro di Tesla è tutto da scrivere.

La posta in gioco è altissima. Le politiche di Trump potrebbero affossare l’intero settore delle auto elettriche, vanificando anni di progressi. E Musk, con le sue prese di posizione discutibili, non sta certo aiutando la causa.