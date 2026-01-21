Adobe Acrobat: sempre più AI al servizio dei PDF (e non solo)

Nuova iniezione di AI per Acrobat. Adobe ha appena annunciato l’arrivo di funzionalità inedite messe al servizio di chi ogni giorno ha a che fare con i PDF. L’obiettivo è lo stesso di sempre: delegare parte del lavoro agli automatismi dell’intelligenza artificiale, nel nome dell’ottimizzazione.

Da PDF a presentazioni e podcast con l’AI di Adobe

Riportiamo di seguito le novità più importanti, come riassunto dal comunicato stampa giunto in redazione. La distribuzione prende il via oggi per la lingua inglese e arriverà poi a interessare progressivamente tutti i territori.

Generate Presentation trasforma documenti in presentazioni curate in pochi minuti;

Generate Podcast sintetizza note, trascrizioni e report in riassunti audio in stile podcast;

chat basata sull’AI per modificare PDF con Chat rimuovendo pagine, testi, commenti o immagini, trovando e sostituendo parole o frasi, aggiungendo e-signature e password, con istruzioni passo passo tramite Help Panel;

PDF Spaces per organizzare materiali, ottenere insight, collaborare con colleghi o clienti e gestire progetti in modo più efficace;

Acrobat Studio per riunire il meglio degli strumenti PDF di Adobe, smart workspaces, personalizzazioni AI Assistants e creazione di contenuti di impatto.

Chiamando in causa Generate Presentation, ad esempio, si può chiedere all’AI di creare una scaletta a partire dalle informazioni contenute nei propri file, ottenendo rapidamente una presentazione curata. È possibile deciderne la lunghezza e lo stile.

Invece, Generate Podcast è una funzione pensata per chi fatica a gestire la mole di email, allegati e link ricevuti ogni giorno. Si occupa di sintetizzare le informazioni in un riassunto in stile podcast. Lo stesso principio si può applicare in ambiti al di fuori del contesto professionale, per trasformare guide in lezioni audio o restare aggiornati sugli eventi locali e mondiali.

È l’ennesima dimostrazione di quanto Adobe stia puntando sull’intelligenza artificiale. Come darle torno? I risultati finanziari stanno premiando questa strategia.