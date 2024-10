Adobe Content Authenticity protegge gli artisti dall'AI

Adobe ha presentato un nuovo strumento per proteggere il lavoro degli artisti dall’utilizzo non autorizzato da parte dell’intelligenza artificiale. Si tratta dell’applicazione web Content Authenticity, che offre ai creatori un metodo semplice e gratuito per applicare le cosiddette “Content Credentials” alle loro opere. Queste credenziali fungono da etichette nutrizionali digitali, e forniscono informazioni sull’autore, sul processo creativo e sull’eventuale impiego di strumenti AI.

L’applicazione web Content Authenticity si integra perfettamente con i modelli AI Firefly di Adobe e con le più diffuse app della suite Creative Cloud, come Photoshop e Lightroom, che già supportano le Content Credentials. Inoltre, lo strumento consente di applicare queste credenziali a qualsiasi immagine, video o file audio, indipendentemente dal software utilizzato per crearli. In questo modo, gli artisti possono proteggere e attribuire correttamente i propri lavori, anche al di fuori dell’ecosistema Adobe.

Adobe Content Authenticity contro l’uso non autorizzato da parte dell’AI e verifica delle credenziali

Una delle funzionalità più interessanti dell’app Adobe Content Authenticity è la possibilità per gli utenti di impostare preferenze specifiche per l’intelligenza artificiale generativa. In pratica, gli artisti possono indicare se desiderano o meno che le loro opere vengano utilizzate per addestrare modelli AI, una scelta che dovrebbe essere rispettata dagli sviluppatori di intelligenza artificiale che supportano questo sistema.

Inoltre, l’app include uno strumento di ispezione che permette di verificare la presenza delle Content Credentials sui siti web che non le mostrano direttamente, garantendo così una maggiore trasparenza.

Disponibilità di Adobe Content Authenticity

Nonostante gli sforzi di Adobe per tutelare i creatori, che sono assolutamente da apprezzare, rimangono ancora alcune sfide da affrontare. L’adozione diffusa di questo sistema di protezione, infatti, dipende in larga misura dalla volontà delle aziende tecnologiche e degli sviluppatori di AI di supportarlo attivamente.

Adobe sta lavorando per promuovere l’adozione delle Content Credentials in tutto il settore, ma il successo finale dipenderà dal numero di partner che decideranno di aderire a questa iniziativa. L’applicazione web Content Authenticity sarà lanciata in beta pubblica nel primo trimestre del 2025 e richiederà un account Adobe gratuito, senza la necessità di un abbonamento attivo ai servizi dell’azienda.