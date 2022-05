Il nuovo Content Scheduler per Adobe Express

Utile per gestire i flussi di lavoro e le pubblicazioni sui social media in maniera fluida, Content Scheduler è la nuova funzionalità di Adobe Express introdotta nella versione Web e in app. Lo strumento permette a tutti, dai content creator ai piccoli imprenditori e alle PMI, di creare, pianificare, visualizzare in anteprima i post da un unico luogo, in maniera semplice e veloce.

Adobe Express: ContentCal diventa Content Scheduler

Il debutto della feature è l’esito dell’acquisizione di ContentCal annunciata dalla software house nel dicembre scorso. Era nota agli addetti ai lavori come una soluzione leader nel settore dei social media e del content marketing, permettendo agli utenti di concentrarsi sulla creatività grazie all’automazione della pubblicazione. Queste le caratteristiche presenti ora in Adobe Express.

Pianificazione : creazione di temi, argomenti e campagne attraverso un unico calendario drag-and-drop;

: creazione di temi, argomenti e campagne attraverso un unico calendario drag-and-drop; programmazione : pubblicazione automatica al momento giusto per raggiungere il maggior numero di persone possibile;

: pubblicazione automatica al momento giusto per raggiungere il maggior numero di persone possibile; anteprima : preview dei contenuti per capire esattamente cosa vedranno i follower;

: preview dei contenuti per capire esattamente cosa vedranno i follower; pubblicazione: pubblicazione in contemporanea su Instagram, Twitter e Facebook, da un unico posto.

Content Scheduler è disponibile nel piano Premium di Adobe Express (annunciato a fine 2021). Gli utenti individuali possono pubblicare un numero illimitato di post su un unico calendario. È possibile gestire fino a tre profili social per ogni piano, collegando l’app agli account Instagram, Twitter e Facebook.

Attualmente l’intera gamma di funzionalità di Content Scheduler è disponibile solo nell’app Web di Adobe Express. Abbiamo svariate novità in cantiere che non vediamo l’ora di condividere, come il supporto alla pubblicazione per più piattaforme, gli insight delle performance e suggerimenti, oltre che portare tutti questi strumenti anche sull’app mobile.

Rimandiamo al sito ufficiale per tutte le opzioni e offerte del catalogo Adobe, da quelle gratuite fino alla più evoluta suite completa Creative Cloud.

