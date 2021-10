Adobe Max: Photoshop e Illustrator prendono vita nel browser

E così, anche Photoshop e Illustrator fanno il loro debutto dentro il browser, su computer Windows e macOS. L'annuncio è giunto in occasione dell'evento Adobe MAX, con l'obiettivo dichiarato di offrire esperienze Web evolute ai team di lavoro, in modo da poter visualizzare, condividere, commentare e modificare i documenti con una nuova modalità. Ovviamente, è necessario un abbonamento attivo a Creative Cloud.

Photoshop e Illustrator anche nel browser: le versioni Web

Per entrambi i software, la nuova incarnazione è disponibile in fase beta (nel caso di Illustrator in forma privata, è necessario chiedere l'accesso). Consentono di eseguire alcuni editing di base senza bisogno di scaricare né installare alcun software. L'italiano è già presente tra le lingue supportate.

I browser compatibili con le versioni Web di Photoshop e Illustratore sono Google Chrome e Microsoft Edge. Tra i requisiti minimi anche 4 GB di RAM e in processore da almeno 2 GHz. Questi i formati supportati: PNG, JPEG, PSD, PSDC, TIFF e HEIC.

È solo una delle tante novità annunciate da Adobe in occasione dell'evento MAX: per tutte le altre (incluso l'impiego dell'intelligenza artificiale per migliorare lo scontorno delle immagini in Ps) che interessano Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Character Animator, Substance 3D, Fresco e altro ancora, così come per ogni dettaglio invitiamo a consultare le risorse pubblicate sulle pagine del blog ufficiale. Queste le parole di Scott Belsky, Chief Product Officer ed Executive Vice President di Creative Cloud.