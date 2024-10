Adobe lancia Project Concept per il brainstorming con l'AI

Durante la conferenza annuale MAX, Adobe ha presentato in anteprima Project Concept, un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare il processo di brainstorming creativo. Questo nuovo prodotto mira a rendere l’ideazione più rapida, fantasiosa e collaborativa, permettendo ai designer di concentrarsi sull’esplorazione di un ventaglio più ampio di possibilità creative.

Project Concept, lo strumento AI per il brainstorming creativo

Project Concept si basa sui più recenti modelli di AI generativa Firefly di Adobe, consentendo ai creativi di generare rapidamente idee, combinare risorse, modificare aree specifiche e sperimentare con stili ed elementi diversi. L’obiettivo è chiaro: dedicare meno tempo alle attività di routine e più tempo a spingersi oltre i confini di ciò che è creativamente possibile. Con questo strumento, i designer possono dare vita al seme di un’idea, usando le proprie risorse o attingendo ad altre fonti di ispirazione.

Pensiero divergente e convergente: la chiave per un brainstorming efficace

Project Concept facilita il pensiero divergente e convergente, due approcci fondamentali nel processo creativo. Il pensiero divergente illumina i molti percorsi possibili di un progetto, incoraggiando la sperimentazione libera. Il pensiero convergente, invece, aiuta a mettere insieme queste idee, perfezionare i dettagli e scegliere la giusta rotta creativa, senza la pressione di sentirsi confinati troppo presto in un unico percorso. Questo strumento si propone di trasformare la dinamica del brainstorming, fornendo un ambiente in cui è possibile esplorare un’ampia gamma di idee, remixare le immagini in tempo reale e collaborare senza intoppi con il proprio team.

Integrazione profonda con Adobe Creative Cloud e rispetto per gli artisti

Project Concept è stato progettato per integrarsi perfettamente con Adobe Creative Cloud, rendendo i flussi di lavoro tra strumenti come Photoshop, Illustrator e Adobe Express fluidi e senza interruzione. Inoltre, grazie alle Content Credentials, questo strumento rispetta il lavoro degli artisti, garantendo trasparenza e il giusto riconoscimento di tutte le fonti di contenuto utilizzate.

Attualmente nelle prime fasi di test, Project Concept sarà presto rilasciato in versione beta privata, promettendo di diventare un alleato indispensabile per i creativi che desiderano ampliare i propri orizzonti e dare vita a idee innovative in modo più rapido ed efficace.