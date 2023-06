ADSL di casa ormai obsoleta? Passa alla fibra scontata di Aruba

ADSL di casa ormai obsoleta? Prova la rivoluzionaria Aruba Fibra, la nuova generazione di connettività Internet disponibile a un prezzo imbattibile.

Sfrutta la super velocità che arriva fino a 2,5 Gbps, consentendo una navigazione Web senza interruzioni, download di file rapidi, streaming video impeccabile e prestazioni di gioco online senza pari.

Cosa c’è di meglio? Puoi sfruttare tutti questi vantaggi al prezzo accessibile di 22,47 euro al mese per un periodo di due anni.

I clienti di Aruba hanno la fortuna di godere di vantaggi esclusivi. Il provider non richiede costi di attivazione o migrazione.

Inoltre, se scegli di interrompere il servizio, hai la possibilità di farlo per soli 20,00 euro. Inoltre, se hai bisogno di una pausa temporanea, il servizio Stop&Go ti permette di mettere in pausa la tua connessione in fibra senza alcuna difficoltà.

ADSL di casa ormai obsoleta? Scegli Aruba

Se la tua ADSL di casa è ormai obsoleta, Aruba Fibra ti offre un’esperienza di connettività eccezionale. Questa dedizione incrollabile è evidente nella loro disponibilità 24 ore su 24 per i servizi di supporto e chat.

Cerchi un router Wi-Fi affidabile? Hai la possibilità di noleggiarne uno a soli € 2,20 al mese. Se desideri chiamate illimitate verso i numeri di telefono nazionali, hai la possibilità di abilitare questo servizio pagando semplicemente € 4,00 al mese.

Inoltre, se soddisfi determinati prerequisiti, hai la possibilità di acquisire un indirizzo IPv4 statico al costo di € 4,00 mensili.

In più, pagando una modica somma di € 7,00 al mese, puoi concederti velocità di download notevolmente migliorate che raggiungono fino a 2,5 Gbps.

Sperimenta l’avanguardia delle telecomunicazioni con Aruba Fibra, una soluzione avanzata che offre una connessione forte e affidabile per soddisfare ogni tua esigenza digitale.

Non perdere l’occasione di abbonarti all’imbattibile prezzo di 22,47 euro al mese per una durata di due anni, grazie all’esclusiva offerta promozionale.

Assicurati di non perdere l’occasione di partecipare a uno straordinario servizio di connettività e raccogliere tutti i vantaggi che Aruba Fibra ha in serbo. Abbonati oggi e preparati a esplorare un regno di opportunità completamente nuovo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.