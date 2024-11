Advertising online: Google è tre volte monopolista

Secondo gli avvocati del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Google è tre volte monopolista nel mercato dell’advertising online, in quanto controlla l’intero “ad teck stack” usato da editori e inserzionisti. Queste parole sono state pronunciate ieri tra gli argomenti di chiusura dell’ultima udienza relativa al processo antitrust iniziato a settembre. La sentenza della giudice Leonie Brinkema è prevista entro fine anno.

Google dovrà vendere Ad Manager?

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha denunciato Google a fine gennaio 2023. L’accusa è monopolio nel mercato dell’advertising online. Google controlla i tool che gli editori usano per offrire spazi pubblicitari sui loro siti (publisher ad server), i tool che gli inserzionisti usano per acquistare gli spazi pubblicitari (advertiser ad network) e il principale sistema (ad exchange) per le aste in tempo reale.

Secondo gli avvocati del DOJ, si tratta di tre mercati distinti, quindi l’azienda di Mountain View è tre volte monopolista. Gli avvocati di Google hanno affermato invece che il mercato è uno con due lati (acquirenti e venditori di inserzioni), quindi ci sono altri concorrenti, tra cui Meta e TikTok. Il DOJ non avrebbe inoltre fornito prove sufficienti per dimostrare il presunto monopolio, per cui la giudice dovrebbe chiudere il caso.

Il DOJ ha evidenziato che Google è un “predatore” perché impedisce agli editori di scegliere altre piattaforme di advertising. Un dirigente di News Corp. ha dichiarato che l’azienda rischiava di perdere oltre 9 milioni di dollari.

Il DOJ chiede alla giudice di imporre la vendita di Google Ad Manager, il servizio che include DoubleClick For Publishers e AdX (Ad Exchange). La richiesta è identica a quella della Commissione europea (la vendita del solo AdX non è stata accettata). Se la sentenza accerterà il monopolio inizierà un secondo processo per stabilire i rimedi più adatti.

Google ha già perso contro il DOJ per quanto riguarda il mercato dei motori di ricerca e contro Epic Games per quanto riguarda la distribuzione delle app Android.