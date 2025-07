Sull'aereo come in treno, senza documento: da oggi in tutta Italia

Per salire su un aereo non sarà più necessario mostrare un documento, ma la sola carta d’imbarco, anche in formato digitale su un dispositivo. Insomma, in modo del tutto simile a quanto già avviene con altri mezzi di trasporto come il treno. La novità si applica ai voli nazionali e a quelli diretti in Europa ed è in vigore fin da subito, in tutti gli scali italiani, nessuno escluso. Lo ha spiegato Pierluigi Di Palma, Presidente Enac, intervistato sul Corriere della Sera, esordendo così: Gli aeroporti sono luoghi protetti ed è venuto il momento di equiparare i viaggi in aereo a quelli in treno .

Solo la carta d’imbarco per salire sull’aereo

Questo non significa che sarà possibile partire lasciando a casa carta di identità e passaporto. Dovranno essere comunque obbligatoriamente esibiti alle forze dell’ordine in caso di controlli. E si dovrà ovviamente ancora passare dai metal detector.

La decisione è stata presa da Enac con un obiettivo ben preciso: snellire le procedure, ridurre il più possibile le perdite di tempo, all’interno di un sistema, quello del trasporto aereo, che l’autorità definisce iper sicuro .

E se qualcuno prova a salire su un volo con la carta d’imbarco di un’altra persona? Stando a Di Palma, qui entrano in gioco filtri di sicurezza visibili e non visibili . Non è dato a sapere se siano impiegati nuovi sistemi, magari basati sull’intelligenza artificiale (l’impiego del riconoscimento facciale è una questione a lungo dibattuta in Europa). Per i trasgressori sono previste sanzioni molto severe.

Il tema della sicurezza in aeroporto

La notizia relativa alla possibilità di salire su un aereo senza esibire un documento arriva proprio nei giorni in cui il tema della sicurezza in aeroporto è tornato al centro della discussione pubblica, in conseguenza a quanto avvenuto a Orio al Serio (BG). Martedì, un uomo ha eluso qualsiasi tipo di controllo, ha raggiunto la pista ed è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un velivolo.