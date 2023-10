Affida i tuoi file a pCloud, oggi per te 10GB gratis

Se stai leggendo questo articolo probabilmente sì e sei alla ricerca di spazio efficiente per custodire i tuoi file personali. Attualmente sono tante le soluzioni offerte da pCloud: tra queste, il piano Premium Plus 2TB annuale grazie ad uno sconto del 17% può essere tuo a soli 99 euro. Parliamo dunque di uno sconto che permette agli utenti di acquistare un servizio valido con un’offerta più che vantaggiosa.

Oltre all’opzione sopra citata, pCloud offre maggiori servizi se sei un utente che ha maggiori necessità. Ad esempio, se vuoi condividere il tuo spazio con fino a quattro membri della famiglia, la scelta giusta per te può essere pCloud for family. Se invece vuoi creare una piattaforma completa e sicura per archiviare, sincronizzare e collaborare sui file aziendali con i tuoi colleghi puoi scegliere pCloud per il tuo Business.

Non a caso, dunque, pCloud ha pensato di mettere a disposizione degli utenti diversi piani che offrono uno spazio di archiviazione che consente di tenere al sicuro tutti i dati dell’utente. Viste le necessità differenti, di ciascun utente, sul sito web dedicato è possibile scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze usufruendo di uno sconto.

Tra le funzionalità pCloud incluse in tutti i piani non possiamo non citare la sicurezza con protezione TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per tutti i file.

Che aspetti? Archivia, condividi e accedi a tutti i tuoi file utilizzando una piattaforma semplice e altamente sicura, sempre e ovunque. E se ti iscriviti oggi ottieni fino a 10 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.