Agenti AI specializzati di OpenAI, fino a 20.000 dollari al mese

Cosa bolle nella pentola di Sam Altman? Voci di corridoio suggeriscono che OpenAI sta per lanciare degli agenti AI, ognuno con la propria specialità. Ma questi assistenti non saranno alla portata di tutti, anzi, il prezzo sarà salato. Il più economico? 2.000 dollari al mese.

OpenAI: fino a 20.000 dollari al mese per agenti AI specializzati

Secondo The Information, OpenAI ha in serbo più agenti AI per diverse attività professionali. Uno è rivolto ai professionisti altamente qualificati con stipendi elevati, e avrà un prezzo di 2.000 dollari al mese. Un altro, pensato per gli sviluppatori software, costerà 10.000 dollari al mese. Ma il più costoso di tutti è quello destinato alla ricerca accademica, e avrà un prezzo di 20.000 dollari al mese.

Quando vedremo questi famosi agenti in azione? E soprattutto, chi potrà permettersi di adottarli? Mistero. OpenAI mantiene il riserbo assoluto sui dettagli. Ma c’è chi non sembra avere alcun dubbio sul loro potenziale: SoftBank. La multinazionale giapponese ha già investito ben 3 miliardi di dollari sugli agenti di OpenAI. Una mossa audace, considerando che stiamo parlando di una tecnologia che non ha ancora affrontato la prova del mercato.

OpenAI ha bisogno di soldi: 5 miliardi di perdite nel 2024

Ma perché prezzi così alti per questi agenti AI? La risposta è semplice: OpenAI ha bisogno di fare cassa. L’anno scorso la società ha perso circa 5 miliardi di dollari tra costi di gestione dei servizi e altre spese. E con l’aumento esponenziale degli utenti e delle richieste, i costi per mantenere in piedi il suo ecosistema AI non fanno che lievitare.

Gli agenti AI sono un modo per monetizzare al massimo le sue tecnologie, ma anche una scommessa rischiosa. Non è detto che il mercato sia pronto a spendere così tanto per prodotti del genere, per quanto siano sofisticati.