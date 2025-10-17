 Agenzia delle Entrate: stop all'area riservata per manutenzione
L'avviso sulla homepage del sito ufficiale: l'accesso all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate non sarà disponibile sabato 18 ottobre.
Un messaggio pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate avvisa che domani, sabato 18 ottobre, per gran parte della giornata non sarà possibile accedere all’area riservata. Vale la pena tenerlo a mente, se si ha intenzione di sfruttare il tempo libero del fine settimana per adempiere ai propri doveri fiscali. Il motivo dello stop è da attribuire a una manutenzione programmata.

Sabato 18 ottobre, dalle ore 13 alle 00:30, i servizi online dell’area riservata, inclusa la Dichiarazione precompilata, e quelli del Portale Fatture e Corrispettivi, non saranno disponibili per un intervento tecnico programmato. Rimarranno comunque attivi i servizi per l’invio dei documenti tramite i canali telematici e quelli dello SDI (SFTP, SDICOOP e PEC).

L’area riservata dell’Agenzia delle Entrate si ferma

In particolare, l’interruzione merita di essere segnalata poiché l’app IO sta mostrando un nuovo messaggio proveniente proprio dall’Agenzia delle Entrate. È quello che fa riferimento alla prossima scadenza relativa al modello Redditi precompilato: per trasmetterlo ci sarà tempo fino al 31 ottobre.

Un altro avviso rende noto che domenica non sarà possibile utilizzare altri servizi e potrebbero verificarsi rallentamenti. I responsabili della piattaforma si scusano per il disagio.

Domenica 19 ottobre 2025, dalle ore 8 alle ore 19 circa, il Sistema di Interscambio non potrà ricevere notifiche di esito provenienti dai canali Web-Service. Per tutte le altre tipologie di documenti sarà possibile inviare i file dai diversi canali di trasmissione, ma potrebbero verificarsi rallentamenti in fase di elaborazione. Inoltre, non saranno disponibili i servizi Fatturazione elettronica e conservazione e Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi del Portale Fatture e Corrispettivi.

L'avviso sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che per l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate è possibile utilizzare le credenziali SPID o CIE (carta di identità elettronica).

La manutenzione della piattaforma ha anche l’obiettivo di scongiurare il rischio di problemi come quello che, nel maggio scorso, ha bloccato un’intera categoria: i commercialisti.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Pubblicato il 17 ott 2025

Link copiato negli appunti

Cristiano Ghidotti
17 ott 2025
