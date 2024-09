Agenzia delle Entrate allerta su falsi solleciti di pagamento

Agenzia delle Entrate sta segnalando una nuova campagna phishing che sta colpendo a raffica molti utenti in merito a falsi solleciti di pagamento. Solo ieri vi abbiamo parlato di una nuova campagna phishing a tema Agenzia delle Entrate e già oggi siamo ancora qui per segnalarne un’altra. Ma come funziona questa nuova truffa realizzata dai cybercriminali? L’ente pubblico lo ha spiegato in comunicato ufficiale:

Questa nuova truffa prevede due fasi: in una prima si induce il malcapitato contribuente a versare fondi per fantomatici investimenti, quindi viene chiesto il versamento di imposte per ottenerne la parziale restituzione. In questa seconda fase, viene inviato un falso documento contenente il logo dell’Agenzia delle Entrate e una firma contraffatta a nome del Direttore di un ufficio dell’Agenzia.

Ovviamente, l’Agenzia delle Entrate disconosce queste comunicazioni nonostante vengano utilizzati logo e grafica ufficiali dell’ente. Inoltre, ha anche spiegato come evitare di cadere nella trappola di questa nuova campagna phishing con falsi solleciti di pagamento firmati impropriamente Agenzia delle Entrate da parte di criminali del web.

Agenzia delle Entrate consiglia su come proteggersi dai falsi solleciti di pagamento

Il fatto che in Italia stiano aumentando le persone che investono in criptovalute, materie prime, azioni e altro sta facilitando la vita dei cybercriminali. Infatti, questi cavalcando l’onda della dichiarazione di tali investimenti per raggiungere più utenti possibili agendo su di loro tramite email per spaventarli. Come puoi proteggerti dai falsi solleciti di pagamento che sembrano arrivare proprio da Agenzia delle Entrate? Ecco un piccolo vademecum: