L'AI Gemini di Google riassume i contenuti dei video YouTube

Google sta continuando a integrare il suo assistente AI Gemini in un’ampia gamma di servizi. Recenti indizi scoperti nel codice dell’applicazione mostrano che il chatbot potrebbe presto gestire WhatsApp e le notifiche su Android.

Già integrato in applicazioni come Gmail, Google Docs e Google Keep, Gemini assiste gli utenti nelle loro attività quotidiane rispondendo ai comandi vocali e anticipando le loro esigenze. Che si tratti di organizzare un orario, rispondere alle e-mail o modificare documenti, sta gradualmente diventando un elemento centrale nell’ecosistema dell’azienda.

“Ask about this video” e “Ask about this screen” di Gemini per riassumere i video di YouTube

Secondo quanto scoperto da Android Police, analizzando il codice sorgente delle versioni beta dell’applicazione di Google, una nuova funzione chiamata “Ask about this video” (Chiedi di questo video), permetterebbe a Gemini di riassumere i video di YouTube senza che l’utente debba guardarli interamente. Questa opzione, che utilizza i sottotitoli dei video per generare rapidi riassunti, potrebbe addirittura consentire di evitare la pubblicità fornendo direttamente le informazioni ricercate.

La funzione “Ask about this video” si aggiunge a un’altra opzione simile, “Ask about this screen” (Chiedi di questa schermata), che consente di porre domande su ciò che viene visualizzato, sia esso un articolo, un’immagine o un altro video. Nel caso di YouTube, il pulsante si trasforma per offrire un riassunto del contenuto della visualizzazione in corso. Questo potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi vuole ottenere rapidamente informazioni senza dover guardare l’intero contenuto.

Sebbene questa funzione sia ancora in fase di test, dimostra chiaramente la volontà di Google di rendere Gemini indispensabile. Se implementata su larga scala, questa opzione potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con i video online, rendendo l’accesso alle informazioni più rapido ed efficiente. Al momento questa funzione è disponibile solo in versione beta, ma presto potrebbe essere accessibile a un pubblico più ampio.