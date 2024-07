Meta AI: nuove funzioni e Imagine Me per immagini da foto e testo

Meta ha appena annunciato la nuova famiglia di modelli AI open-source Llama 3.1, che offre prestazioni all’avanguardia in diversi benchmark chiave. Oltre a questa release, l’azienda di Mark Zuckerberg ha presentato anche diversi aggiornamenti di Meta AI, il suo assistente digitale personale disponibile nei servizi Meta come WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger.

Meta AI ora è disponibile in 22 Paesi tra cui Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù e Camerun. Inoltre supporta altre lingue: francese, tedesco, hindi, hindi-romanizzato, italiano, portoghese e spagnolo.

Imagine Me si arricchisce di nuove funzionalità

La nuova funzione Imagine Me, ora in versione beta negli Stati Uniti, consente di creare immagini basate sulla propria foto e su richieste testuali a come “Immaginami come un astronauta” o “Immaginami come un reale”. Grazie al modello di personalizzazione all’avanguardia di Meta, basta digitare “Imagine Me” nella chat per accedere a un mondo di possibilità creative.

Meta AI introduce nuove funzionalità di editing fotografico basate sull’intelligenza artificiale, rendendo l’aggiunta o la rimozione di oggetti e le modifiche un gioco da ragazzi. Il prossimo mese, un pratico pulsante “Edit with AI” (Modifica con l’AI), renderà l’editing delle foto ancora più intuitivo e accessibile a tutti.

A breve, gli utenti potranno creare immagini generate dall’intelligenza artificiale direttamente all’interno di feed, storie, commenti e messaggi su Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Che si tratti di immaginare un gatto che fa snorkeling in una boccia di pesci rossi o di trasformarlo in un Corgi, le possibilità creative saranno infinite.

Llama 405B: il modello AI che sfida ChatGPT

Con il rilascio di Llama 405B, il nuovo grande modello di intelligenza artificiale open-source di Meta, l’assistente digitale AI può ora contare su capacità più avanzate. Grazie alle prestazioni superiori di Llama 405B, è in grado di gestire conversazioni più complesse con gli utenti su WhatsApp e meta.ai, fornendo risposte più accurate e approfondite.

Ad esempio, l’assistente può rispondere meglio a domande complicate, assistere gli utenti nell’apprendimento della programmazione fornendo spiegazioni dettagliate e aiutarli a comprendere concetti scientifici complessi simulando le istruzioni passo passo di un esperto umano.

Meta AI integrato negli occhiali smart Ray-Ban Meta e Meta Quest

Meta AI è già disponibile sugli occhiali smart Ray-Ban Meta e farà il suo debutto su Meta Quest il mese prossimo negli Stati Uniti e in Canada come funzione sperimentale.

L’azienda inoltre, si impegna ad aggiornare l’assistente AI ogni due settimane, portando nuove funzionalità agli utenti di tutto il mondo. Un ritmo serrato che testimonia la volontà di Meta di mantenere il suo assistente digitale sempre all’avanguardia e di offrire agli utenti un’esperienza in continua evoluzione.