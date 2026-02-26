 Airalo eSIM: la soluzione per restare connessi in viaggio fuori dall'Europa
Airalo è uno dei migliori servizi eSIM disponibili in commercio. Ecco come funziona e quali sono le offerte del momento sulle oltre 200 destinazioni.
Telecomunicazioni
Airalo è uno dei migliori servizi eSIM disponibili in commercio. Ecco come funziona e quali sono le offerte del momento sulle oltre 200 destinazioni.

Se stai organizzando un viaggio fuori dall’Europa e stai valutando quale eSIM scegliere, Airalo è una delle opzioni più diffuse a livello internazionale, oltre a essere tra i primi servizi ad aver introdotto questa tecnologia su larga scala.

Le sue eSIM si distinguono per prezzi competitivi e per una copertura che supera le 200 destinazioni nel mondo, garantendo connessioni veloci e affidabili ovunque. Tra i punti di forza troviamo anche la varietà dei pacchetti disponibili, inclusi quelli con dati illimitati, pensati per adattarsi a diverse esigenze di viaggio.

In questo momento sul sito di Airalo sono disponibili diverse offerte per varie destinazioni. Detto ciò, vediamo come funziona il servizio in questione.

Vai all’offerta di Airalo

Come acquistare e installare una eSIM Airalo

Le eSIM possono essere acquistate sia dal sito ufficiale airalo.com sia tramite l’app dedicata. Dal sito web basta creare un account, selezionare Paese e piano dati, scegliere il metodo di pagamento e completare l’ordine: la eSIM comparirà nella sezione personale e verrà inviata anche via email.

Chi preferisce usare l’app deve prima scaricarla, registrarsi e accedere al negozio interno per scegliere il pacchetto desiderato e finalizzare l’acquisto; la nuova eSIM sarà visibile nell’area “Le mie eSIM”.

Dopo l’attivazione, l’installazione sullo smartphone avviene seguendo le istruzioni disponibili nella pagina dedicata o nel messaggio di conferma ricevuto. Una volta giunti a destinazione, Airalo sarà immediatamente funzionante: non c’è pericolo di rimanere senza connessione.

Vai all’offerta di Airalo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 feb 2026

Link copiato negli appunti

