Airalo eSIM: la soluzione per restare connessi in viaggio fuori dall'Europa

Se stai organizzando un viaggio fuori dall’Europa e stai valutando quale eSIM scegliere, Airalo è una delle opzioni più diffuse a livello internazionale, oltre a essere tra i primi servizi ad aver introdotto questa tecnologia su larga scala.

Le sue eSIM si distinguono per prezzi competitivi e per una copertura che supera le 200 destinazioni nel mondo, garantendo connessioni veloci e affidabili ovunque. Tra i punti di forza troviamo anche la varietà dei pacchetti disponibili, inclusi quelli con dati illimitati, pensati per adattarsi a diverse esigenze di viaggio.

In questo momento sul sito di Airalo sono disponibili diverse offerte per varie destinazioni. Detto ciò, vediamo come funziona il servizio in questione.

Come acquistare e installare una eSIM Airalo

Le eSIM possono essere acquistate sia dal sito ufficiale airalo.com sia tramite l’app dedicata. Dal sito web basta creare un account, selezionare Paese e piano dati, scegliere il metodo di pagamento e completare l’ordine: la eSIM comparirà nella sezione personale e verrà inviata anche via email.

Chi preferisce usare l’app deve prima scaricarla, registrarsi e accedere al negozio interno per scegliere il pacchetto desiderato e finalizzare l’acquisto; la nuova eSIM sarà visibile nell’area “Le mie eSIM”.

Dopo l’attivazione, l’installazione sullo smartphone avviene seguendo le istruzioni disponibili nella pagina dedicata o nel messaggio di conferma ricevuto. Una volta giunti a destinazione, Airalo sarà immediatamente funzionante: non c’è pericolo di rimanere senza connessione.