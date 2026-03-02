Airalo: la eSIM smart per viaggiare connessi senza spendere una fortuna

Se stai preparando la valigia, c’è un dettaglio da non trascurare: la connessione internet. Con Airalo puoi navigare all’estero senza preoccuparti dei costi di roaming o dell’acquisto di una SIM locale.

Si tratta di una eSIM, quindi una scheda digitale che si attiva direttamente sullo smartphone compatibile: così potrai collegarti alle reti mobili del Paese che stai visitando. I prezzi partono da meno di 4 euro: una soluzione pratica ed economica, acquistabile sul sito ufficiale di Airalo. Ma vediamo come funziona nel dettaglio.

Come funziona Airalo e cosa include ogni piano

Ogni offerta Airalo comprende una eSIM digitale e un pacchetto dati valido per una delle oltre 200 destinazioni disponibili. Tra queste figurano Paesi molto richiesti come Stati Uniti, Giappone, Cina, Emirati Arabi Uniti, Irlanda, Thailandia e Indonesia, oltre a molte altre mete in tutto il mondo.

Puoi scegliere liberamente la quantità di Giga e la durata del piano, con la possibilità, in alcune destinazioni selezionate, di attivare formule con dati illimitati.

Uno dei principali vantaggi è la trasparenza dei costi: niente spese inattese o addebiti poco chiari. Tutto si gestisce tramite l’app ufficiale Airalo, disponibile in 53 lingue e con supporto a diverse valute, dalla quale è possibile acquistare e ricaricare le eSIM in qualsiasi momento.

L’attivazione richiede solo pochi minuti sui dispositivi compatibili e, in caso di necessità, è disponibile assistenza continua 24 ore su 24 in più lingue. Inoltre, invitando amici al servizio, si può ottenere cashback immediato.

Per chi viaggia fuori dall’Unione Europea, dove il roaming incluso spesso non è previsto, Airalo è una soluzione comoda e conveniente. I pacchetti partono da meno di 4 euro: un modo semplice per restare online ovunque ti trovi. Per maggiori dettagli, basta andare sul sito di Airalo.