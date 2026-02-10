Airalo: l'eSIM per viaggiare sempre connessi in viaggio

Stai organizzando una partenza e non vuoi ritrovarti senza Internet? Con Airalo puoi navigare all’estero in modo semplice e conveniente, evitando in primis le salitissime spese di roaming ma anche la scocciatura di acquistare SIM locali.

A partire da meno di 4 euro, questa soluzione permette di restare online ovunque, grazie a una eSIM che si attiva direttamente sullo smartphone e si collega alle reti mobili locali in pochi istanti. Ma vediamo più nel dettaglio le caratteristiche di Airalo.

Come funziona Airalo e quali sono i suoi vantaggi

Ogni offerta Airalo include una SIM virtuale e un pacchetto dati valido per una delle oltre 200 destinazioni coperte dal servizio. Tra queste rientrano Paesi molto frequentati dai viaggiatori come Stati Uniti, Giappone, Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Indonesia, Irlanda e tanti altri.

Puoi scegliere liberamente la quantità di giga e la durata del piano, con la possibilità, in alcune località, di optare anche per soluzioni con dati illimitati. Il vero punto di forza di Airalo è la trasparenza: non c’è nessun costo nascosto, perché paghi solo ciò che acquisti.

Tutta la gestione avviene tramite l’app Airalo, disponibile in decine di lingue e valute. Dall’app puoi acquistare la tua eSIM prima di partire, monitorare i consumi e ricaricare i dati anche mentre sei in viaggio. L’installazione richiede pochi minuti sui dispositivi compatibili e, in caso di bisogno, puoi contare su un servizio di assistenza attivo 24/7 in più lingue.

Airalo è quindi una soluzione pratica ed economica per restare sempre online durante i viaggi internazionali, soprattutto fuori dall’Europa. I piani partono da meno di 4 euro e includono anche opportunità di cashback invitando amici: un modo semplice per viaggiare connessi e risparmiare.