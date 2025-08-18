 Airalo oggi è in sconto: prova l'eSIM per avere sempre Internet all'estero
Airalo oggi è in sconto: prova l'eSIM per avere sempre Internet all'estero

Airalo è l'eSIM che ti dà rete Internet all'estero senza i costi folli del roaming. Adesso puoi attivare i suoi piani con uno sconto extra.
Telecomunicazioni
Quando si viaggia all’estero, la soluzione più pratica per restare connessi è affidarsi a una eSIM internazionale. Tra le opzioni disponibili, Airalo si distingue per la varietà di piani pensati per soddisfare esigenze diverse.

In questo periodo, si può approfittare di uno sconto extra del 10% su qualsiasi eSIM, un’occasione utile per avere Internet in mobilità con tanti Giga a disposizione ad un prezzo ancora più vantaggioso. Tutte le informazioni sono consultabili direttamente sul sito ufficiale di Airalo.

Come funziona l’offerta Airalo e i vantaggi

L’acquisto è rapido e interamente digitale: accedendo allo store online si può scegliere tra eSIM locali (valide in un solo Paese), eSIM regionali (utilizzabili in più Stati della stessa area geografica) oppure eSIM globali, che garantiscono copertura praticamente in tutto il mondo.

Per ogni piano è possibile verificare in anticipo quantità di dati inclusi, durata della validità e prezzo, così da individuare con facilità la soluzione più adatta al proprio viaggio. La procedura guidata permette di completare l’acquisto in pochi passaggi e la SIM virtuale può essere installata anche prima della partenza. Il periodo di validità inizia solo al momento della connessione a una rete nell’area prevista.

Grazie alla promozione attuale, lo sconto del 10% viene applicato direttamente al check-out. Basta accedere allo store ufficiale di Airalo per attivare subito la propria eSIM e avere Internet all’estero in modo semplice e conveniente.

18 ago 2025

18 ago 2025
