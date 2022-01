Airbnb a breve potrebbe supportare il pagamento in criptovalute

In un recentissimo tweet il CEO di Airbnb, Brian Chesky, ha rivelato che sul portale online dell'azienda a breve si potranno prenotare e pagare gli alloggi o le camere anche in criptovalute. La cosa che fa ben sperare è che questo aspetto sta al primo posto di una lista di suggerimenti che ha ricevuto e ha voluto condividere con gli utenti. Su 4.000 ne ha menzionati 6. Scopriamo insieme questa incredibile novità che ancora una volta mostra quanto stia diventando fondamentale in ogni settore il mondo crypto.

Prenota la tua camera su Airbnb pagando in criptovalute

Facciamo un passo indietro. Infatti Chesky, esattamente il 3 gennaio, aveva chiesto ai suoi followers di Twitter alcuni suggerimenti relativi ad Airbnb. La domanda era: “Se Airbnb potesse lanciare qualcosa nel 2022, quale sarebbe?“. Sembra proprio che sia stata presa sul serio questa richiesta, visto che finora ha ricevuto ben 4.000 suggerimenti. L'aspetto interessante è che le criptovalute sono al primo posto nell'interesse degli utenti che fruiscono della piattaforma.

Oltre a poter pagare in criptovalute, i suoi followers hanno anche chiesto una visualizzazione più chiara dei prezzi, un programma fedeltà per gli ospiti, spese di pulizia aggiornate, più soggiorni a lungo termine e un miglior servizio clienti.

Got 4,000 suggestions. Here are the top 6: 1 – Crypto payments (top suggestion)

2 – Clear pricing displays

3 – Guest loyalty program

4 – Updated cleaning fees

5 – More long-term stays & discounts

6 – Better customer service Already working on most, will look into others now! https://t.co/rxEM4BXZci — Brian Chesky (@bchesky) January 5, 2022

Inoltre, Chesky ha specificato che Airbnb sta lavorando sodo per proporre una buona varietà di idee in merito alle criptovalute. Sembra quindi che la piattaforma potrebbe accettare un numero importante di token differenti e non solo i soli tre o quattro, tra cui Bitcoin ed Ethereum.

Pensiamo possa essere una svolta importante questa se sarà realizzata nel breve termine, anche perché Airbnb non è l'unico portale che mette in contatto gli utenti in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi. Anche perché le idee, come si sa, corrono veloci e spesso non sono un'esclusiva. Oggi le criptovalute, essendo una buona forma di investimento, sono ormai un elemento sempre più presente nella vita di moltissime persone.