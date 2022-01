Criptovalute: perché investire vale davvero la pena

Non ci sono dubbi, investire nelle criptovalute conviene. A dirlo sono i milioni di investitori che in questi anni hanno potuto constatare con mano il valore dei loro investimenti. Tra l'altro fare crypto trading è molto facile. Basta affidarsi a una delle migliori piattaforme proposte dal mercato. Tra le più famose c'è eToro, leader mondiale di social trading che permette in tutta semplicità di investire in crypto. È vero, sono ancora tanti coloro che nutrono diverse perplessità nei confronti di questo mercato finanziario. Ciò nonostante, scopriamo i motivi per cui vale davvero la pena investire in criptovalute.

Investire in criptovalute: quali sono i rischi

Un famoso detto dice: “Tolto il dente, tolto il dolore”. Quindi, prima di esporvi i motivi che rendono valido investire in criptovalute, ci concentreremo sui rischi. Così facendo capiremo che non sono poi il mostro che così tanti credono che siano.

Fondamentalmente i pericoli potrebbero essere tre. Uno di questi dipende solo ed esclusivamente da noi, l'errore di valutazione. Potremmo infatti credere che sia quello il momento giusto per acquistare criptovalute, oppure sia quella la crypto giusta su cui investire. Al contrario, tali scelte potrebbero rivelarsi errate. Niente panico, tutto si può recuperare, ma il segreto sta sempre nell'investire piccole somme, costantemente facendosi anche consigliare.

Gli altri due pericoli, invece, non dipendono da noi. Il primo è l'ormai famosa volatilità. Gioia e dolore per molti investitori in criptovalute. Ciò avviene quando il valore dell'asset digitale crolla improvvisamente. Il secondo pericolo, invece, riguarda gli attacchi cybercriminali con il relativo furto di ciò che è contenuto nel portafoglio. Esistono però protezioni adeguate a evitare questo, oltre all'utilizzo di piattaforme sicure come, ad esempio, eToro dove i fondi sono protetti da protocolli di sicurezza leader del settore.

Perché conviene investire in crypto

Ora però vediamo perché conviene investire in criptovalute. Quali sono i vantaggi del crypto trading e come mai potrebbe rivelarsi una pratica capace di farvi guadagnare? Partiamo subito nel dirvi che sono molti gli esperti convinti di quanto Bitcoin sia uno degli investimenti migliori da fare in questo periodo. Non stiamo certo parlando dell'uomo più ricco del Messico, ma di veri e propri analisti del settore che hanno appurato come il prezzo delle criptovalute, comunque e nonostante tutto, continua a salire.

Vediamo ora un altro aspetto fondamentale che conferma un antico detto popolare: “Il risparmio è la prima forma di guadagno”. Infatti, investire in criptovalute non richiede nessuna commissione da pagare per le operazioni effettuate dato che non sono regolate da organi superiori. Questo permette anche una certa facilità nell'invio e nella ricezione degli asset digitali in ogni parte del mondo. Non solo, ma le transazioni sono tutte registrate e godono di una certa trasparenza.

Infine, uno dei motivi più importanti, le criptovalute promettono anche alti rendimenti sugli investimenti effettuati. Ecco perché investire in crypto conviene. Questo potrebbe essere il tuo momento per sfruttare gli ottimi prezzi di acquisto e iniziare da subito a fare trading con eToro.