 Airlo eSIM: viaggi in tutto il mondo con una connessione dati sempre attiva
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Airlo eSIM: viaggi in tutto il mondo con una connessione dati sempre attiva

Grazie ai piani dati da abbinare a una Airalo eSIM viaggi in tutto il mondo con una connessione sempre attiva: scegli tra oltre 200 paesi.
Airlo eSIM: viaggi in tutto il mondo con una connessione dati sempre attiva
Telecomunicazioni
Grazie ai piani dati da abbinare a una Airalo eSIM viaggi in tutto il mondo con una connessione sempre attiva: scegli tra oltre 200 paesi.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Grazie a una eSIM Airalo, viaggi in tutto il mondo senza preoccupazioni grazie a una connessione dati sempre attiva. Ovunque tu sia potrai navigare online e rimanere in contatto con tutti senza dover spendere una fortuna, senza roaming e scegliendo la quantità di giga e i giorni necessari. Cosa stai aspettando? Scegli la tua destinazione tra oltre 200 Paesi disponibili!

Viaggia connesso con Airalo
  • Afghanistan a partire da 5.00 €
  • Albania a partire da 4.00 €
  • Algeria a partire da 4.00 €
  • Andorra a partire da 4.00 €
  • Anguilla a partire da 6.50 €
  • Antigua e Barbuda a partire da 7.00 €
  • Arabia Saudita a partire da 4.00 €
  • Argentina a partire da 4.50 €
  • Armenia a partire da 5.50 €
  • Aruba a partire da 8.00 €
  • Australia a partire da 4.00 €
  • Austria a partire da 4.00 €
  • Azerbaigian a partire da 5.50 €
  • Azzorre a partire da 4.50 €
  • Bahamas a partire da 8.50 €
  • Bahrein a partire da 4.00 €
  • Bangladesh a partire da 4.00 €
  • Barbados a partire da 7.50 €
  • Belgio a partire da 4.00 €
  • Belize a partire da 8.00 €
  • Benin a partire da 8.00 €
  • Bermuda a partire da 6.50 €
  • Bhutan a partire da 5.00 €
  • Bielorussia a partire da 8.50 €
  • Bolivia a partire da 7.00 €
  • Bonaire a partire da 7.50 €
  • Bosnia ed Erzegovina a partire da 4.00 €
  • Botswana a partire da 8.00 €
  • Brasile a partire da 4.00 €
  • Brunei a partire da 6.50 €
  • Bulgaria a partire da 4.00 €
  • Burkina Faso a partire da 6.50 €
  • Cambogia a partire da 4.00 €
  • Camerun a partire da 5.00 €
  • Canada a partire da 6.50 €
  • Capo Verde a partire da 8.00 €
  • Ciad a partire da 5.50 €
  • Cile a partire da 4.50 €
  • Cina a partire da 4.00 €
  • Cipro a partire da 4.00 €
  • Cipro del Nord a partire da 4.00 €
  • Città del Vaticano a partire da 4.00 €
  • Colombia a partire da 4.00 €
  • Corea del Sud a partire da 4.00 €
  • Costa d’Avorio a partire da 8.00 €
  • Costa Rica a partire da 7.00 €
  • Croazia a partire da 4.00 €
  • Curaçao a partire da 7.50 €
  • Danimarca a partire da 4.00 €
  • Dominica a partire da 7.50 €
  • Ecuador a partire da 5.50 €
  • Egitto a partire da 5.00 €
  • El Salvador a partire da 5.50 €
  • Emirati Arabi Uniti a partire da 4.00 €
  • Estonia a partire da 4.00 €
  • Eswatini a partire da 7.50 €
  • Etiopia a partire da 11.00 €
  • Fiji a partire da 7.00 €
  • Filippine a partire da 4.00 €
  • Finlandia a partire da 4.00 €
  • Francia a partire da 4.00 €
  • Gabon a partire da 5.50 €
  • Gambia a partire da 8.50 €
  • Georgia a partire da 4.00 €
  • Germania a partire da 4.00 €
  • Ghana a partire da 4.00 €
  • Giamaica a partire da 7.50 €
  • Giappone a partire da 4.00 €
  • Gibilterra a partire da 4.00 €
  • Giordania a partire da 4.00 €
  • Grecia a partire da 4.00 €
  • Grenada a partire da 7.50 €
  • Groenlandia a partire da 6.50 €
  • Guadalupa a partire da 4.00 €
  • Guam a partire da 7.50 €
  • Guatemala a partire da 5.50 €
  • Guinea a partire da 8.50 €
  • Guinea-Bissau a partire da 8.50 €
  • Guyana a partire da 6.50 €
  • Guyana francese a partire da 4.00 €
  • Haiti a partire da 7.50 €
  • Honduras a partire da 4.00 €
  • Hong Kong a partire da 4.00 €
  • India a partire da 4.00 €
  • Indonesia a partire da 4.00 €
  • Iraq a partire da 4.00 €
  • Irlanda a partire da 4.00 €
  • Islanda a partire da 4.00 €
  • Isola di Man a partire da 4.00 €
  • Isole Canarie a partire da 4.00 €
  • Isole Cayman a partire da 7.00 €
  • Isole Faroe a partire da 4.00 €
  • Isole Turks e Caicos a partire da 7.50 €
  • Isole Vergini (americane) a partire da 4.00 €
  • Isole Vergini britanniche a partire da 8.00 €
  • Israele a partire da 4.00 €
  • Italia a partire da 4.00 €
  • Jersey a partire da 4.00 €
  • Kazakistan a partire da 4.00 €
  • Kenya a partire da 7.50 €
  • Kirghizistan a partire da 5.50 €
  • Kuwait a partire da 4.00 €
  • La Riunione a partire da 4.00 €
  • Laos a partire da 5.50 €
  • Lesotho a partire da 8.00 €
  • Lettonia a partire da 4.00 €
  • Libano a partire da 17.00 €
  • Liberia a partire da 5.50 €
  • Liechtenstein a partire da 4.00 €
  • Lituania a partire da 4.00 €
  • Lussemburgo a partire da 4.00 €
  • Macao a partire da 4.00 €
  • Macedonia del Nord a partire da 4.00 €
  • Madagascar a partire da 6.50 €
  • Madera a partire da 4.00 €
  • Malawi a partire da 7.50 €
  • Malaysia a partire da 4.00 €
  • Maldive a partire da 35.50 €
  • Mali a partire da 8.00 €
  • Malta a partire da 4.00 €
  • Marie-Galante a partire da 4.00 €
  • Marocco a partire da 6.00 €
  • Martinica a partire da 4.00 €
  • Mauritius a partire da 5.50 €
  • Mayotte a partire da 4.00 €
  • Messico a partire da 4.00 €
  • Moldavia a partire da 4.00 €
  • Mongolia a partire da 4.00 €
  • Montenegro a partire da 4.00 €
  • Montserrat a partire da 7.50 €
  • Mozambico a partire da 6.50 €
  • Namibia a partire da 8.50 €
  • Nauru a partire da 8.50 €
  • Nepal a partire da 4.50 €
  • Nicaragua a partire da 5.50 €
  • Niger a partire da 7.50 €
  • Nigeria a partire da 7.00 €
  • Norvegia a partire da 4.00 €
  • Nuova Zelanda a partire da 4.00 €
  • Oman a partire da 4.00 €
  • Paesi Bassi a partire da 4.00 €
  • Pakistan a partire da 4.00 €
  • Palestina, Stato di a partire da 4.50 €
  • Panama a partire da 7.00 €
  • Papua Nuova Guinea a partire da 6.50 €
  • Paraguay a partire da 6.00 €
  • Perù a partire da 4.00 €
  • Polonia a partire da 4.00 €
  • Porto Rico a partire da 4.00 €
  • Portogallo a partire da 4.00 €
  • Qatar a partire da 4.00 €
  • Regno Unito a partire da 4.00 €
  • Repubblica Ceca a partire da 4.00 €
  • Repubblica Centrafricana a partire da 8.00 €
  • Repubblica del Congo a partire da 7.50 €
  • Repubblica Democratica del Congo a partire da 7.00 €
  • Repubblica Dominicana a partire da 5.50 €
  • Romania a partire da 4.00 €
  • Ruanda a partire da 6.50 €
  • Saba a partire da 7.50 €
  • Saint Kitts e Nevis a partire da 7.50 €
  • Saint Lucia a partire da 7.50 €
  • Saint Martin (parte francese) a partire da 5.50 €
  • Saint Vincent e Grenadine a partire da 7.50 €
  • Saint-Barthélemy a partire da 8.00 €
  • Samoa a partire da 5.50 €
  • Sant’Eustachio a partire da 7.50 €
  • Scozia a partire da 4.00 €
  • Senegal a partire da 5.50 €
  • Serbia a partire da 4.00 €
  • Seychelles a partire da 7.50 €
  • Sierra Leone a partire da 8.00 €
  • Singapore a partire da 4.00 €
  • Sint Maarten (Paesi Bassi) a partire da 7.50 €
  • Slovacchia a partire da 4.00 €
  • Slovenia a partire da 4.00 €
  • Spagna a partire da 4.00 €
  • Sri Lanka a partire da 4.00 €
  • Stati Uniti a partire da 4.00 €
  • Sudafrica a partire da 4.00 €
  • Suriname a partire da 6.00 €
  • Svezia a partire da 4.00 €
  • Svizzera a partire da 4.00 €
  • Tagikistan a partire da 7.00 €
  • Taiwan a partire da 4.00 €
  • Tanzania a partire da 4.00 €
  • Thailandia a partire da 4.00 €
  • Timor Est a partire da 6.00 €
  • Togo a partire da 8.50 €
  • Tonga a partire da 4.50 €
  • Trinidad e Tobago a partire da 7.50 €
  • Tunisia a partire da 4.00 €
  • Turchia a partire da 4.00 €
  • Ucraina a partire da 4.00 €
  • Uganda a partire da 6.50 €
  • Ungheria a partire da 4.00 €
  • Uruguay a partire da 6.50 €
  • Uzbekistan a partire da 4.00 €
  • Vanuatu a partire da 6.50 €
  • Venezuela a partire da 7.00 €
  • Vietnam a partire da 4.00 €
  • Zambia a partire da 7.00 €
  • Zimbabwe a partire da 17.00 €

Oltre 30 milioni di persone scelgono Airalo eSIM

Sono oltre 30 milioni le persone che scelgono Airalo eSIM per i loro viaggi! Sai perché? Prima di tutto per il prezzo! Puoi ottenere tutti i giga che vuoi, anche illimitati, a partire da soli 4 euro! Inoltre, Airalo offre copertura locale, regionale e globale per più di 200 luoghi.

Viaggia connesso con Airalo

I pacchetti sono flessibili e l’app è disponibile in 53 lingue! Infine, installazione e configurazione sono semplici e veloci, per connettersi in pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI

Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI
TIM down il 2 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

TIM down il 2 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
Viaggio o Crociera con Saily eSIM hai una connessione dati conveniente

Viaggio o Crociera con Saily eSIM hai una connessione dati conveniente
Fibra TIM Business in promo: è gratis per 3 mesi e poi in sconto a 24,90 €/mese

Fibra TIM Business in promo: è gratis per 3 mesi e poi in sconto a 24,90 €/mese
Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI

Fibra TIM Business a 24,90 €/mese: ecco la nuova promo per professionisti e PMI
TIM down il 2 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

TIM down il 2 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
Viaggio o Crociera con Saily eSIM hai una connessione dati conveniente

Viaggio o Crociera con Saily eSIM hai una connessione dati conveniente
Fibra TIM Business in promo: è gratis per 3 mesi e poi in sconto a 24,90 €/mese

Fibra TIM Business in promo: è gratis per 3 mesi e poi in sconto a 24,90 €/mese
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
5 ott 2026
Link copiato negli appunti