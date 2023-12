AirPods 4: custodia rinnovata e altre novità

Nel 2024 ormai alle porte, Apple introdurrà gli AirPods 4 con tutta una serie di nuove caratteristiche per rendere gli auricolari maggiormente invitanti per i consumatori. A rendere nota la cosa è stato, nelle ore precedenti, il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, con la sua ultima newsletter settimanale “Power On”.

AirPods 4: nuovo design e altre novità

Andando più nello specifico, in base a quanto riferito, dovrebbero venire rese disponibili due versioni degli AirPods 4 a due diversi prezzi, con Apple che mira a rimpiazzare sia il modelli di terza generazione che di seconda generazione che attualmente continua a vendere come opzione più economica.

Per quel che concerne le caratteristiche, la quarta generazione di AirPods avrà un design aggiornato, mostrandosi come una sorta di incrocio tra gli attuali AirPods e la variante Pro, con steli più corti. Inoltre, migliorerà il livello di comfort, ma non è ancora chiaro se Apple aggiungerà i copriauricolari in silicone.

Anche la custodia verrà ridisegnata, con altoparlanti per gli avvisi di localizzazione e una porta di ricarica USB-C piuttosto che una di tipo Lightning. La versione di fascia più alta degli AirPods sarà altresì dotata di Active Noise Cancellation (ANC), che fino ad oggi è stata limitata agli AirPods Pro.

Riguardo al periodo di lancio, si ipotizza settembre del prossimo anno, ovvero quanto il colosso di Cupertino svelerà nuovi modelli di iPhone.

Come già vociferato, Apple sta anche pianificando una nuova versione degli AirPods Max nel 2024, ma l’aggiornamento sarà limitato a nuovi colori e all’aggiunta di una porta di ricarica USB-C.

Gli AirPods Pro, invece, saranno aggiornati nel 2025, con un design aggiornato “focalizzato sul comfort” e un chip più veloce.