Apple: AirPods Max con USB-C in arrivo nel 2024

Il fatto che dopo il lancio di iPhone 15, che è avvenuto a settembre scorso, Apple avesse intenzione di aggiornare tutti gli accessori e i dispositivi eventualmente collegabili ai nuovi smartphone andando a implementare la porta USB-C era cosa già vociferata, ma con il passare dei giorni emergono sempre maggiori dettagli sulla questione. Nelle scorse ore, infatti, si è discusso degli AirPods Max.

AirPods Max con USB-C nel 2024

Andando più nello specifico, stando a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nella nuova edizione della sua consueta newsletter “Power On”, Apple sostituirà la porta Lightning degli AirPods Mx con quella USB-C per conformarsi alle normative europee e per la coerenza con il resto della gamma, ma ciò avverrà solo alla fine del 2024.

Inoltre, Apple non prevede di aggiungere il chip H2 e le speciali feature che porta in dote, come l’audio adattivo e il volume personalizzato. Insomma, la futura versione degli AirPods Max sarà bene o male simile a quanto attualmente proposto, al punto tale che l’azienda di Cupertino potrebbe non cambiare il numero di generazione, similmente a quanto fatto con gli AirPods Pro con USB-C da poco immessi sul mercato.

Gurman sottolinea comunque che i piani di Apple potrebbero essere soggetti a modifiche sino a quanto la nuova versione degli AirPods Max verrà rilasciata, per cui le informazioni in questione sono comunque da prendere con le pinze, come si suol dire.

A tal riguardo, ricordiamo che la scorsa settimana sono state diffuse altre indiscrezioni riguardo il resto della gamma AirPods, preventivando un aggiornamento completo entro il 2025.