AirPods 4: pulsante capacitivo nascosto per l'accoppiamento

Con gli AirPods 4, che sono stati presentati da Apple in occasione del medesimo evento tenutosi all’inizio di questa settimana durante il quale il gruppo ha tolto i veli ai tanti attesi e chiacchierati iPhone 16, è stato eliminato il pulsante di configurazione precedentemente situato sul retro della custodia di ricarica e che ancora oggi figura in altri modelli di AirPods. Piuttosto che utilizzare un tasto fisico, l’azienda di Cupertino ha in tal caso preferito optare per un pulsante capacitivo nascosto.

AirPods 4: accoppiamento con tasto capacitivo

Il pulsante nascosto per l’accoppiamento, che si rivela utile anche per il ripristino degli AirPods 4, si trova nella parte anteriore della custodia di ricarica.

Per avviare la modalità di accoppiamento, la custodia di ricarica degli AirPods 4 deve essere aperta, dopodiché va effettuato un doppio tocco nella parte anteriore dove si trova il controllo nascosto. Questo pulsante viene utilizzato anche per il ripristino delle impostazioni di fabbrica, effettuando un triplo tocco o un gesto di pressione e una successiva pressione prolungata

Anche la spia di stato sulla custodia di ricarica degli AirPods 4 risulta essere più discreta. Non c’è un evidente punto LED quando la custodia non è in carica o chiusa, e la luce compare semplicemente sotto la plastica bianca quando la custodia viene aperta o posizionata su un caricabatterie.

Ci sono due versioni degli AirPods 4, una con cancellazione del rumore attivo al prezzo di 199 euro e una senza al prezzo di 149 euro. Entrambe si possono già preordinare e il lancio è fissato per il prossimo venerdì 20 settembre.