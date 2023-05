AirPods: Apple aveva pensato a cinque colori diversi

Stando a quanto da poco emerso, Apple aveva prototipato varie colorazioni per la custodia di ricarica di AirPods, in maniera tale da poterla abbinare ad iPhone 7. A rendere nota la notizia è stato Kosutami su Twitter, un collezionista di prodotti rari del gruppo di Cupertino, lo stesso che ha già informato in merito al caricatore MagSafe dorato.

AirPods: cinque colorazioni per la custodia di ricarica

Andando più in dettaglio, stando a quanto rivelato, il colosso di Cupertino aveva valutato di produrre la custodia di AirPods in cinque diverse colorazioni. L’iPhone 7 era disponibile nei colori Jet Black, Black, Gold, Rose Gold e (PRODUCT)RED. Poiché la custodia di ricarica di AirPods è realizzato in policarbonato e non in alluminio anodizzato come l’iPhone, Apple aveva valutato di proporre le medesime totalità, ovvero nero, oro, rosa e rosso, oltre che bianco, adottando però nomi quali “Blonde” e “Pink”, invece di “Gold” e “Rose Gold”, per indicare i diversi materiali e finiture.

Apple avrebbe altresì sviluppato un prototipo di AirPods viola da abbinare a una versione inedita dell’iPhone 7 in viola, appunto, colorazione di cui si era vociferato nel 2016, ma che in realtà non è mai stata proposta sul mercato.

Kosutami è riuscito comunque a mettere le mani su uno dei prototipi di custodie di ricarica di AirPods, quella in colorazione rosa, visibile di seguito. La finitura è lucida, così come la versione “classica”, mentre l’interno dell’involucro e degli auricolari stessi sono in bianco.

Apple used to release color version of 1st gen AirPods, they planned to make Pink, ProductRED, Purple, Black, Blonde.

Reason of that: they wanted to match the color with iPhone 7. (Purple version of iPhone 7 cancelled at last)

And it’s been cancelled. #appleinternal #Apple pic.twitter.com/AaQqrJZbSr — Kosutami (@KosutamiSan) May 30, 2023

A quanto pare, la produzione di AirPods in varie colorazioni è stata poi sospesa da Apple nella fase di test di convalida del design (DVY) o di test di convalida della produzione (PVT) e sembra che la decisione sia stata presa in una fase abbastanza tardiva.