Apple: l'alimentatore MagSafe per iPhone poteva essere dorato

A quanto pare, l’alimentatore MagSafe di Apple sarebbe potuto giungere sul mercato anche in colorazione dorata, in una tonalità che presumibilmente la “mela morsicata” avrebbe chiamato Galassia.

Apple: alimentatore MagSafe dorato

A rendere nota la cosa è stato l’utente Kosutami su Twitter, un collezionista di rari prodotti Apple, il quale ha condiviso la scoperta da lui fatta giorni addietro.

Recently got some prototype and informations. It shows that the MagSafe charger used to have colored version, just like their's MagSafe MacBook Charging cable-but with more saturation. (Also tried on the unreleased Magic Charger) pic.twitter.com/n5wi18jYhX — Kosutami (@KosutamiSan) May 27, 2023

Stando a quanto comunicato, il colosso di Cupertino avrebbe realizzato un prototipo di una piastra MagSafe per la ricarica wireless e magnetica dell’iPhone di un colore differente – dorato, per l’appunto – da quello argentato attualmente e ufficialmente disponibile in qualsiasi Apple Store al prezzo di listino di 49 euro, oltre che su Amazon (spesse volte proposto in sconto) e in altri negozi online e fisici.

Kosutami fa presente che la colorazione è stata anche provata sul Magic Charger, un accessorio Apple di cui si è discusso in passato, ma che non è mai pervenuto sul mercato.

Attualmente, è bene precisarlo, non si tratta di notizie ufficiali e non esiste una colorazione diversa da quella argentata per il caricatore MagSafe, ma non è da escludere che ulteriori novità al riguardo possano giungere durante l’evento di settembre, ovvero quello in occasione del quale saranno presentato i nuovi iPhone 15, e che oltre alla colorazione dorata possano venirne proposte altre abbinate alle tonalità dei nuovi device, come per il cavo di ricarica MagSafe 3 abbinato al colore degli ultimi MacBook Air, sebbene la sensazione sia in realtà quella che Apple abbia accantonato l’idea per qualche ragione al momento non nota.

