AirPods Max: Apple ha ancora problemi con la condensa

Quando nel 2020 Apple presento al pubblico le AirPods Max alcuni utenti notarono che le cuffie manifestavano problemi di condensa all’interno dei padiglioni auricolari. Nonostante sia passato del tempo da quel momento, la problematica sembra essere ancora irrisolta.

AirPods Max: i problemi di condensa persistono

Al momento del lancio delle AirPods Max sul mercato, al sopraggiungere delle lamentele degli acquirenti in merito ai problemi di condensa, Apple non riconobbe mai l’esistenza di una situazione diffusa, pertanto non si è mai preoccupata di risolvere in concreto la cosa e tutt’ora manca una risposta da parte dell’azienda.

Per chi non ne fosse a conoscenza, la condensa può formarsi in determinati momenti e ambienti e in specifiche circostanze è assolutamente normale che possa crearsi del vapore acqueo che, appunto, condensa a contatto con la superficie. Questo inconveniente è presente pure su altre cuffie, ma con le AirPods Max si nota forse di più per la facilità con la quale è possibile rimuovere i cuscinetti.

Due anni addietro qualcuno ha tentato un’azione legale contro Apple, ma questa non ha portato a nulla di concreto. I legali della “mela morsicata” hanno evidenziato che le cuffie non sono presentate come impermeabili o resistenti all’acqua, dunque prestare attenzione alle condizioni d’uso.

Inoltre, in un documento di supporto, Apple spiega che se le cuffie entrano in contatto con dei liquidi, incluso il sudore durante l’allenamento, è sufficiente detergerli con un panno di microfibra asciutto per rimediare. Nello stesso documento di supporto sono presenti indicazioni su come pulire i cuscinetti, l’archetto e la custodia delle AirPods Max.

Come anticipato, poiché Apple non riconosce questo problema come diffuso, non esiste una politica di riparazione chiara per situazioni come questa. Per cui, mentre alcuni clienti interessati sono riusciti a ottenere la sostituzione gratuita delle AirPods Max in garanzia, per altri non è andata così. Magari con una seconda generazione delle cuffie la situazione potrebbe andare a migliorare.