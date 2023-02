AirPods Max: nessun nuovo modello prima del 2024

Apple non ha in programma il lancio di una seconda generazione di AirPods Max a stretto giro. Per vedere un nuovo modello delle cuffie del gruppo di Cupertino toccherà infatti attenere almeno fino alla seconda metà del 2024, se non addirittura fino alla prima metà del 2025.

AirPods Max: nuovo modello tra la seconda metà del 2024 e la prima del 2025

A rendere note le informazioni in questione ci ha pensato il noto analista Ming-Chi Kuo, il quale ha per l’appunto delineato le aspettative del settore, dichiarando nei suoi ultimi tweet che il prossimo importante aggiornamento di Apple per i prodotti acustici sarà tra la seconda metà del 2024 e la prima metà del 2025, sulla falsariga delle informazioni al riguardo che aveva già fornito in precedenza.

I predict Apple's next important acoustic product refresh time is will be in 2H24-1H25. The following new products will likely start mass production in 2H24 at the earliest.

1. HomePod mini 2.

2. AirPods Max 2.

3. AirPods low-cost version. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 3, 2023

Per quel che concerne ciò che ci si dovrebbe aspettare da AirPods Max 2, Ming-Chi Kuo non ha rilasciato ulteriori dettagli, ma è comunque possibile ipotizzare alcune caratteristiche che avrebbero ragion d’essere sul nuovo modello, ovvero: una porta USB-C al posto di quella Lightning, una migliore cancellazione del rumore, una maggiore durata della batteria, l’uso del chip U1 e nuove colorazioni.

Ricordiamo che gli AirPods Max sono stati lanciati sul mercato a dicembre del 2020, al prezzo di 629 euro, e da allora non hanno mai ricevuto aggiornamenti di natura hardware.

Inoltre, sempre a detta di Ming-Chi Kuo e sempre nel medesimo arco temporale di cui sopra, dovrebbero venire lanciati pure un HomePod mini di seconda generazione e una versione a basso costo degli AirPods.

