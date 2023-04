AirPods: per aggiornare il firmware si va in Apple Store

Nel corso delle ultime ore, Apple ha rilasciato dei nuovi aggiornamenti per il firmware di AirPods, per i modelli “base”, Pro e Max. Si tratta del firmware 5E133 che va a sostituire quello precedente di novembre 2022. L’update avviene in modalità over-the-air quando le cuffie sono collegate a uno smartphone, un tablet o un computer a marchio Apple, ma d’ora in avanti pure chi non possiede uno di questi dispositivi potrà procedere con l’update.

AirPods: update del firmware in Apple Store

In un documento di supporto relativo agli aggiornamenti firmware degli AirPods, infatti, il colosso di Cupertino fa presente che per poter eseguire l’update non è indispensabile avere un iPhone, un iPad o un Mac, ma è sufficiente visitare un Apple Store o un fornitore di servizi autorizzato Apple.

Se non hai un dispositivo Apple, puoi fissare un appuntamento presso un Apple Store o con un fornitore di servizi autorizzato Apple per aggiornare il firmware dei tuoi AirPods.

Visitare un punto vendita solo solo per aggiornare firmware è indubbiamente scomodo, ma va considerato che la maggior parte degli utenti che possiedono AirPods ha pure un dispositivo Apple di qualche altro tipo tra iPhone, iPad o Mac. Invece, gli utenti Android e gli utenti PC non saranno in grado di installare gli aggiornamenti del firmware dai propri dispositivi perché Apple non ha creato alcun tipo di app per la gestione di AirPods per tali piattaforme.

Diverso, invece, è lo scenario per i dispositivi Beats sempre di Apple, per i quali l’azienda della “mela morsicata” ha sviluppato un’app apposita tramite la quale è possibile eseguire l’aggiornamento del firmware.

In merito a quali siano le migliore, le correzioni e, più in generale, i cambiamenti introdotti con il nuovo firmware per AirPods non è dato saperlo, in quanto Apple non ne condivide immediatamente le note di rilascio.