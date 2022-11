Apple aggiorna il firmware di AirPods 2, 3, Pro e Max

Dopo aver rilasciato l’aggiornamento del firmware per AirPods Pro 2, molto probabilmente con l’intento di risolvere i problemi di sincronizzazione audio lamentati dagli utenti, Apple ha da pochissimo fatto altrettanto pure con il resto dei suoi auricolari. Nelle scorse ore, infatti, è stato rilasciato un aggiornamento per i modelli base di prima e seconda generazione, Pro e Max.

Apple: nuovo firmware per AirPods 2,3, Pro e Maxi

Si tratta del firmware 5B58 con la sigla 4E71. Non sono disponibili note di rilascio su ciò che questo porta in dote, ma dal documento di supporto diramato dal gruppo di Cupertino si apprende che sono state effettuate delle correzioni di bug e che sono stati apportati vari altri miglioramenti. Ulteriori dettagli non sono disponibili, come di consueto per la categoria di prodotti in questione.

Per quel che concerne il procedimento da attuare per compiere l’aggiornamento, purtroppo non ci sono operazioni specifiche da eseguire, in quanto tutto dovrebbe avvenire in maniera automatica, over-the-air quando gli AirPods sono collegati ad iPhone o iPad. Riporre gli auricolari nella custodia e collegare gli AirPods a una fonte di alimentazione mantenendo l’abbinamento con iPhone o iPad potrebbe tuttavia essere utile per provare a forzare la procedura.

Invece, per effettuare la verifica del firmware degli AirPods, occorre collegare gli auricolari ad iPhone o iPad, aprire l’app Impostazioni, fare tap sulla voce Generali, quindi su quella Informazioni, poi sul nome degli AirPods e verificare quanto riportato in corrispondenza della dicitura Versione firmware.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.