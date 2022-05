AirPods Pro 2: entro fine 2022 e con Lightning

Da tempo, in Rete, circolano indiscrezioni relative alla seconda generazione degli auricolari AirPods Pro, a quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche del dispositivo, nonché le differenze con le AirPods Pro di prima generazione in commercio (che si trovano in vendita su Amazon in pronta consegna al costo di 189,00 euro) e la data di lancio. A tal proposito, nel corso delle ultime ore hanno iniziato a circolare nuove e interessanti informazioni diffuse dall’analista Ming Chi Kuo.

AirPods Pro 2: produzione nella seconda metà del 2022, nessun connettore USB-C

Stando a quanto riferito, la produzione di AirPods Pro 2 inizierà nella seconda metà del 2022. Purtroppo non viene precisata una data esatta di introduzione, ma è lecito attendersi che i nuovi auricolari Pro di casa Apple vengano presentati a settembre insieme a iPhone 14.

Un altro dato reso noto è che, diversamente da quanto auspicato dai più, gli AirPods Pro 2 non disporranno del connettore USB-C, ma continueranno ad avere una porta Lightning. L’analista precisa però che questa non è un’informazione proveniente dalle sue fonti, ma una previsione personale.

Sempre stando a quanto riportato da Ming Chi Kuo, pare inoltre che le nuove cuffiette di Apple saranno uno dei primi casi di successo di produzione di massa avviata al di fuori della Cina.

Più precisamente, il Paese di riferimento è il Vietnam, in grado di offrire le migliori condizioni lavorative e infrastrutturali possibili per chi produce e molto più stabile rispetto alla seconda scelta che è l’India. L’analista ha pure aggiunto che i principali partner cinesi di Apple – come Luxshare e Goertek – stanno cominciando a posizionarsi lì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.