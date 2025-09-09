AirPods Pro 3: Apple lancerà due versioni

Oggi andrà in scena il tanto atteso evento Apple dedicato ai nuovi iPhone 17 e in occasione del quale dovrebbero essere lanciati anche gli AirPods Pro 3 che però, a quanto pare, saranno proposti in due varianti.

AirPods Pro 3 in arrivo in due versioni

Nelle scorse ore, infatti, il leaker cinese noto come Instant Digital ha comunicato sulla piattaforma Weibo che una prima versione degli AirPods Pro 3 sarà annunciata e immessa sul mercato durante questo 2025, ma nel 2026 verrà proposta un’altra variante.

Per il prossimo anno, dunque, non ci si aspetta l’arrivo degli AirPods Pro 4, bensì il lancio di una differente edizione degli AirPods Pro 3. Alla fine entrambi i modelli saranno messi in vendita uno accanto all’altro. Già ad oggi, ad esempio, Apple propone due versioni degli AirPods 4, con e senza cancellazione attiva del rumore.

Al pari di quanto sostenuto dall’analista Ming-Chi Kuo, anche Instant Digital ritiene che il fattore chiave di differenziazione sarà una telecamera a infrarossi per i controlli gestuali. Inoltre, non è da escludere che il colosso di Cupertino possa rimuovere i sensori di pressione del modello di fascia alta e puntare tutto sui controlli gestuali. Per i clienti, il prezzo al dettaglio completo dovrebbe superare quello degli attuali AirPods Pro.

In merito al modello che con ogni probabilità sarà svelto nelle prossime ore, ci si aspetta che gli AirPods Pro 3 abbiano la stessa funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca che la “mela morsicata” ha introdotto per la prima volta sui Powerbeats Pro 2 all’inizio di quest’anno, insieme a una custodia di ricarica più piccola, un suono migliorato e cancellazione attiva del rumore e altro ancora.