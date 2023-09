AirPods Pro: Apple voleva usare il GPS per l'audio adattivo

Quando Apple ha introdotto sul mercato gli AirPods Pro di seconda generazione ha presentato pure la funzione di trasparenza adattiva, introdotta recentemente con il rilascio di un nuovo firmware, che offre un innovativo modo per ridurre il forte rumore ambientale per un ascolto quotidiano più confortevole.

AirPods Pro: trasparenza adattiva con GPS

La funzionalità in questione agisce in maniera particolare, andando a combinare insieme la modalità Trasparenza e la funzione Cancellazione del rumore, bilanciandole in base all’ambiente esterno. Prima che la funzione venisse finalizzata, però, Apple aveva preso in esame l’utilizzo del GPS dell’iPhone per controllare i livelli di audio adattivo.

A rivelare la cosa sono stati i dirigenti Apple Ron Huang ed Eric Treski in un’intervista rilasciata a TechCrunch, durante la quale hanno per l’appunto discusso delle nuove funzionalità degli auricolari senza fili dell’azienda.

Gli ingegneri affermano che l’idea di sfruttare il GPS era sicuramente interessante, ma i test compiuti hanno dimostrato che il sistema non era effettivamente efficiente. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato al riguardo.

Durante la prima esplorazione per l’Adaptive Audio, ti mettiamo fondamentalmente in ANC contro la trasparenza, in base a dove ti trovi. Puoi immaginare che il telefono possa dare un suggerimento agli AirPods e dire: “ehi, sei in casa” e così via. Questo è un modo per farlo, ma dopo tutti i nostri apprendimenti, non pensiamo che sia il modo giusto per farlo, e non è quello che abbiamo fatto. Naturalmente, la tua casa non è sempre tranquilla e le strade non sono sempre rumorose. Abbiamo deciso che, invece di fare affidamento su un suggerimento di posizione dal telefono, gli AirPods monitorano il tuo ambiente in tempo reale e prendono quelle decisioni in modo intelligente da soli.

Nell’intervista, Ron Huang è anche tornato sul motivo in base al quale gli AirPods Pro USB-C possono supportare l’audio senza perdita con il visore Apple Vision Pro grazie al supporto del chip H2 aggiornato per la banda wireless a 5 GHz. A tal riguardo, è bene precisare che il modello di seconda generazione con porta Lightning supporta solo la banda wireless 2,4 GHz. Ecco quanto dichiarato, sempre riportato in forma tradotta.

Il Bluetooth funziona in genere su 2,4 gigahertz e quello spazio aereo è molto, molto rumoroso”, dice Huang. “Tutti corrono su 2.4. Ecco perché i router Wi-Fi, per esempio, sono in genere dual-band se non tri-band, perché lo spettro 5Ghz è molto più pulito. Per arrivare a un audio a latenza davvero, molto bassa e per arrivare a un audio davvero ad altissima fedeltà e senza perdite: si tratta di un canale molto, molto pulito e in tempo reale tra due. La combinazione di 5Ghz e il fatto che siano molto prossimali ci ha permesso di farlo. Siamo in grado di fondamentalmente ridisegnare un nuovo protocollo audio sul 5Ghz per AirPods.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.