AirPods Pro: la trasparenza adattiva è un bug

Nei giorni scorsi, dopo il rilascio della beta 3 di iOS 16.1 agli sviluppatori, ha iniziato a diffondersi la notizia secondo cui la modalità di trasparenza adattiva annunciata da Apple in occasione dell’evento tenutosi il 7 settembre scorso non fosse solo un’esclusiva degli AirPods Pro 2 la cui presentazione è avvenuta proprio in tale occasione, ma una feature attivabile pure sul precedente modello di auricolari, sfruttando la cancellazione attiva del rumore. A quanto pare, però, le cose non stanno effettivamente in questo modo.

AirPods Pro: niente trasparenza adattiva per il primo modello

Un recente tweet di Mark Gurman di Bloomberg, incluso di seguito, ha infatti distrutto l’entusiasmo dei più: il giornalista ritiene che la trasparenza adattiva degli AirPods Pro 2 non verrà effettivamente implementata sul primo modello di AirPods Pro e neppure su AirPods Max, in quanto l’impostazione comparsa nella versione beta di iOS 16.1 in realtà è solo un bug.

I’m told this is a bug https://t.co/4BPBmpLbgI — Mark Gurman (@markgurman) October 3, 2022

Per il giornalista, dunque, si tratta di una funzionalità aggiunta per errore. È probabile allora che Apple abbia accidentalmente reso visibile l’impostazione nel firmware beta per dispositivi che in realtà non la supportano. È infatti piuttosto raro che il gruppo di Cupertino decida di offrire nuove ed esclusive funzioni pure su dispositivi meno recenti, sebbene le eccezioni esistano, con qualche limitazione, come nel caso di Stage Manager per quel che concerne gli iPad.

Per fare il punto, la trasparenza adattiva è una funzione di AirPods Pro 2 che sfrutta il nuovo chip H2 per consentire agli auricolari di bloccare suoni forti, come sirene, lavori di costruzione o altoparlanti in un concerto, senza bloccare tutti gli altri rumori circostanti.